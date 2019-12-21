ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лешек Чарнецки продает украинский «Идея Банк»

22.12.2019 15:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Лешек Чарнецки продает украинский «Идея Банк»

nv.ua

В инвестиционной компании Dragon Capital официально подтвердили, что покупают "Идея Банк". Соглашение вступит в силу после согласования Антимонопольным комитетом Украины и Национальным Банком Украины.

20 декабря 2019 года компании группы Dragon Capital вместе с частным инвестором подписали соглашение о приобретении 100% акций "Идея Банк" (Львов) в Getin Holding S.A. (Польша). Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital на своей странице в Facebook, сообщает «Дело».

"Dragon Capital не комментирует коммерческие условия до завершения сделки. Соглашение вступит в силу после согласования Антимонопольным комитетом Украины и Национальным Банком Украины, а также после выполнения сторонами предварительных условий соглашения", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что польский Getin Holding S.A. и Dragon Capital близки к подписанию соглашения о продаже "Идея Банка". Поляки хотят продать банк почти за 60 млн долларов. Также сообщалось, что Иван Свитек после завершения работы в должности генерального менеджера "Альфа-Банка" остался в Украине и сейчас занимается "проектом "Идея Банк", не исключив возможности участия Свитека в капитале учреждения.

Напомним, в октябре 2019 года впервые появилась информация, что польская компания Getin Holding S.A намерена продать 100% акций "Идея Банка", базирующегося во Львове, и до 100% ООО "Нью Финанс Сервис", со штаб-квартирой в Киеве.

Отметим, что в состав Getin Holding S.A. входят компании: Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румуния), Carcade (Россия). Крупнейшим бенефициаром Getin Holding S.A. является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В инвестиционной компании Dragon Capital официально подтвердили, что покупают "Идея Банк". Соглашение вступит в силу после согласования Антимонопольным комитетом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика