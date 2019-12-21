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Лешек Чарнецки продает украинский «Идея Банк»
22.12.2019 15:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
nv.ua
В инвестиционной компании Dragon Capital официально подтвердили, что покупают "Идея Банк". Соглашение вступит в силу после согласования Антимонопольным комитетом Украины и Национальным Банком Украины.
20 декабря 2019 года компании группы Dragon Capital вместе с частным инвестором подписали соглашение о приобретении 100% акций "Идея Банк" (Львов) в Getin Holding S.A. (Польша). Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital на своей странице в Facebook, сообщает «Дело».
"Dragon Capital не комментирует коммерческие условия до завершения сделки. Соглашение вступит в силу после согласования Антимонопольным комитетом Украины и Национальным Банком Украины, а также после выполнения сторонами предварительных условий соглашения", — говорится в сообщении.
Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что
Напомним, в октябре 2019 года впервые появилась информация, что польская компания Getin Holding S.A намерена продать 100% акций "Идея Банка", базирующегося во Львове, и до 100% ООО "Нью Финанс Сервис", со штаб-квартирой в Киеве.
Отметим, что в состав Getin Holding S.A. входят компании: Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румуния), Carcade (Россия). Крупнейшим бенефициаром Getin Holding S.A. является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.
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В инвестиционной компании Dragon Capital официально подтвердили, что покупают "Идея Банк". Соглашение вступит в силу после согласования Антимонопольным комитетом...
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