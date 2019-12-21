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Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»
22.12.2019 19:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пинский футбол ожидают большие перемены, футбольному клубу «Волна» в три раза увеличивают бюджет и ставят задачу выйти в высшую лигу чемпионата Беларуси.
ФК «Волна» ожидают большие перемены. Фото из архива Медиа-Полесья
Штанге и Дмитраница
Недавно столицу Полесья посетили Бернд Штанге и Леонид Дмитраница. В белорусском футболе это известные личности: господин Штанге в 2007-2011 годах был главным тренером сборной Беларуси, а Леонид Фёдорович Дмитраница с 2003 по 2011 год - генеральным директором ассоциации «Белорусская федерация футбола», сейчас работает директором по развитию ФК БАТЭ.
Леонид Дмитраница. Фото с сайта pressball.by
Бернд Штанге. Википедия
По нашей информации, гости встречались с председателем Пинского горисполкома Иваном Ребковцом и осматривали пинское футбольное хозяйство.
Фото из архива Медиа-Полесья
ФК «Волна» и высшая лига
В пинских околофутбольных кулуарах выдвинули версию о том, что Дмитраница и Штанге займут руководящие посты в Пинской «Волне». В клуб собираются вдохнуть новую жизнь, в три раза увеличить бюджет (до миллиона долларов. – Ред.), а также планируют выводить в высший дивизион белорусского футбола.
Напомним, «Волна» посредственно играет в первой лиге белорусского чемпионата и закончила прошедший сезон на 12-й строчке турнирной таблицы.
Оказалось, что слухи имеют под собой основание. Газета «Прессбол»
Пинская футбольная академия, манеж. Фото из архива Медиа-Полесья
Кроме того, члены попечительского Совета «Волны» рассказали, что, наконец-то, будет воплощено в жизнь
Её пять лет назад
Фото 6 Пинская футбольная академия, открытые поля. Фото из архива Медиа-Полесья
Пинская футбольная академия, открытые поля. Фото из архива Медиа-Полесья
При этом перспективные воспитанники ДЮСШ-3 мимо Пинской «Волны» оказываются в других клубах страны. После слияния, выпускники академии будут становиться игроками «Волны», а их переходы в другие клубы будут происходить в рамках взаимовыгодных контрактов.
Фото из соцсетей
Откуда деньги и ПФЛ
В вопросе формирования бюджета Пинской «Волны» наши попытки узнать что-либо конкретное не увенчались успехом. Но несколько человек нам рассказали, что, вероятно, спонсором будет Александр Зайцев, который владеет
Тем более, что он работает над проектом создания в Беларуси Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Основная идея проекта в том, что лига сосредоточится на проведении чемпионата страны по футболу и его привлекательности для зрителей, спонсоров и рекламодателей. ПФЛ будет курировать сильнейший дивизион, регламент его проведения, а также распоряжаться правами на телевизионный показ футбольных матчей.
Чемпионы Беларуси-2019, брестские динамовцы Александр Гутор (слева) и Артём Милевский с болельщиком из Пинска. Фото из архива Медиа-Полесья
Белорусская же федерация футбола будет заниматься сборными командами страны, организациями чемпионатов первой и второй лиг, судейством, лицензированием, развитием женского, детского и массового футбола. Причём, ПФЛ будет делиться с федерацией частью своих доходов.
Мы решили обратиться за комментарием о возможном участии в финансировании ФК «Волна» к самому Александру Зайцеву.
Александр Зайцев - владелец ФК «Динамо-Брест». Фото Геннадия Козловского, www.pressball.by
- К «Волне» никакого отношения не имею, - отметил он. - «Динамо-Брест» будем продавать, основной проект - ФК «Рух».
Вскоре мы получили ответы на наши вопросы. Александр Зайцев поблагодарил нас за поддержку идеи создания Профессиональной футбольной лиги:
- Это действительно крайне необходимый шаг, и без него наш футбол денег не заработает. По Пинской «Волне» у меня никаких планов нет, они были давным-давно, ещё до того, как мы начали проект «Рух» в Бресте.
Мы думали Пинск или Барановичи взять фарм-клубом Брестского «Динамо», - пояснил наш собеседник. - Но потом от этой идеи отказались по той причине, что в Пинске своя заинтересованная публика, в Барановичах - своя, и в эту местную кухню нам вникать стало не интересно. Поэтому был выбран ФК «Рух» в Бресте и его начали развивать. В Чемпионате страны по футболу 2019 клуб завоевал путёвку в высшую лигу.
Александр Зайцев - владелец ФК «Динамо-Брест». Фото Геннадия Козловского, www.pressball.by
- Этот клуб я вижу, как базовый проект, – продолжил Александр Зайцев. - То есть «Динамо-Брест» я буду стараться продать, а развивать футбольный клуб «Рух».
Александр Зарибко, возможно, поможет ФК «Волна». Фото из архива Медиа-Полесья
Поддержат «Волну» уроженцы пинской земли
Поделился с нами Александр Зайцев информацией о пинской футбольной кухне:
- Что касается «Волны», то есть один уроженец Пинской земли, бывший глава Федерации Футбола Геннадий Владимирович Невыглас. Это он патронирует проект создания сильной команды в городе и выводе её в высшую лигу.
- Действительно, Дмитраница и другие люди зачастили в Пинск, так что всё это верно, но я к этому отношению не имею, – продолжил наш собеседник, - Деньги там не мои, я от этого далёк, деньги от пинчанина который подарил городу Академию футбола (Александр Зарибко. – Ред.), мне говорили так.
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Пинский футбол ожидают большие перемены, футбольному клубу «Волна» в три раза увеличивают бюджет и ставят задачу выйти в высшую лигу чемпионата Беларуси. ФК...
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