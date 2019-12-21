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Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»

22.12.2019 19:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пинский футбол ожидают большие перемены, футбольному клубу «Волна» в три раза увеличивают бюджет и ставят задачу выйти в высшую лигу чемпионата Беларуси.

Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»

ФК «Волна» ожидают большие перемены. Фото из архива Медиа-Полесья

Штанге и Дмитраница

Недавно столицу Полесья посетили Бернд Штанге и Леонид Дмитраница. В белорусском футболе это известные личности: господин Штанге в 2007-2011 годах был главным тренером сборной Беларуси, а Леонид Фёдорович Дмитраница с 2003 по 2011 год - генеральным директором ассоциации «Белорусская федерация футбола», сейчас работает директором по развитию ФК БАТЭ.

Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»

Леонид Дмитраница. Фото с сайта pressball.by

Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»

Бернд Штанге. Википедия

По нашей информации, гости встречались с председателем Пинского горисполкома Иваном Ребковцом и осматривали пинское футбольное хозяйство.

Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»

Фото из архива Медиа-Полесья

ФК «Волна» и высшая лига

В пинских околофутбольных кулуарах выдвинули версию о том, что Дмитраница и Штанге займут руководящие посты в Пинской «Волне». В клуб собираются вдохнуть новую жизнь, в три раза увеличить бюджет (до миллиона долларов. – Ред.), а также планируют выводить в высший дивизион белорусского футбола.

Напомним, «Волна» посредственно играет в первой лиге белорусского чемпионата и закончила прошедший сезон на 12-й строчке турнирной таблицы.

Оказалось, что слухи имеют под собой основание. Газета «Прессбол» узнала, что немецкий специалист не планирует вообще занимать какие-либо должности в белорусском футболе. А вот Леонид Дмитраница, скорее всего, станет генеральным директором ФК «Волна».

Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»

Пинская футбольная академия, манеж. Фото из архива Медиа-Полесья

Кроме того, члены попечительского Совета «Волны» рассказали, что, наконец-то, будет воплощено в жизнь давно принятое решение о слиянии клуба с Пинской футбольной академией.

Её пять лет назад подарил родному городу владелец торговой сети АЛМИ Александр Зарибко. Правда, футбольный комплекс до сих пор работает под крылом Пинской ДЮСШ-3.

Фото 6 Пинская футбольная академия, открытые поля. Фото из архива Медиа-Полесья

Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»

Пинская футбольная академия, открытые поля. Фото из архива Медиа-Полесья

При этом перспективные воспитанники ДЮСШ-3 мимо Пинской «Волны» оказываются в других клубах страны. После слияния, выпускники академии будут становиться игроками «Волны», а их переходы в другие клубы будут происходить в рамках взаимовыгодных контрактов.

Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»

Фото из соцсетей

Откуда деньги и ПФЛ

В вопросе формирования бюджета Пинской «Волны» наши попытки узнать что-либо конкретное не увенчались успехом. Но несколько человек нам рассказали, что, вероятно, спонсором будет Александр Зайцев, который владеет нынешним Чемпионом страны ФК «Динамо-Брест».

Тем более, что он работает над проектом создания в Беларуси Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Основная идея проекта в том, что лига сосредоточится на проведении чемпионата страны по футболу и его привлекательности для зрителей, спонсоров и рекламодателей. ПФЛ будет курировать сильнейший дивизион, регламент его проведения, а также распоряжаться правами на телевизионный показ футбольных матчей.

Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»

Чемпионы Беларуси-2019, брестские динамовцы Александр Гутор (слева) и Артём Милевский с болельщиком из Пинска. Фото из архива Медиа-Полесья

Белорусская же федерация футбола будет заниматься сборными командами страны, организациями чемпионатов первой и второй лиг, судейством, лицензированием, развитием женского, детского и массового футбола. Причём, ПФЛ будет делиться с федерацией частью своих доходов.

Мы решили обратиться за комментарием о возможном участии в финансировании ФК «Волна» к самому Александру Зайцеву.

Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»

Александр Зайцев - владелец ФК «Динамо-Брест». Фото Геннадия Козловского, www.pressball.by

- К «Волне» никакого отношения не имею, - отметил он. - «Динамо-Брест» будем продавать, основной проект - ФК «Рух».

Вскоре мы получили ответы на наши вопросы. Александр Зайцев поблагодарил нас за поддержку идеи создания Профессиональной футбольной лиги:

- Это действительно крайне необходимый шаг, и без него наш футбол денег не заработает. По Пинской «Волне» у меня никаких планов нет, они были давным-давно, ещё до того, как мы начали проект «Рух» в Бресте.

Мы думали Пинск или Барановичи взять фарм-клубом Брестского «Динамо», - пояснил наш собеседник. - Но потом от этой идеи отказались по той причине, что в Пинске своя заинтересованная публика, в Барановичах - своя, и в эту местную кухню нам вникать стало не интересно. Поэтому был выбран ФК «Рух» в Бресте и его начали развивать. В Чемпионате страны по футболу 2019 клуб завоевал путёвку в высшую лигу.

Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»

Александр Зайцев - владелец ФК «Динамо-Брест». Фото Геннадия Козловского, www.pressball.by

- Этот клуб я вижу, как базовый проект, – продолжил Александр Зайцев. - То есть «Динамо-Брест» я буду стараться продать, а развивать футбольный клуб «Рух».

Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»

Александр Зарибко, возможно, поможет ФК «Волна». Фото из архива Медиа-Полесья

Поддержат «Волну» уроженцы пинской земли

Поделился с нами Александр Зайцев информацией о пинской футбольной кухне:

- Что касается «Волны», то есть один уроженец Пинской земли, бывший глава Федерации Футбола Геннадий Владимирович Невыглас. Это он патронирует проект создания сильной команды в городе и выводе её в высшую лигу.

- Действительно, Дмитраница и другие люди зачастили в Пинск, так что всё это верно, но я к этому отношению не имею, – продолжил наш собеседник, - Деньги там не мои, я от этого далёк, деньги от пинчанина который подарил городу Академию футбола (Александр Зарибко. – Ред.), мне говорили так.

 
Теги: Брест
 
 
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