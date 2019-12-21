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Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Серьезный разговор у новогодней елки. В торгово-развлекательный центр Dana Mall пришли ученые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Они рассказывают о глобальных экологических проблемах. Первая дискуссия уже состоялась. На протяжении часа в центральном атриуме ТРЦ, прямо у новогодней елки, шла общественная дискуссия на важную и актуальную тему – о последствиях климатических изменений на нашей планете. В разговоре с учеными Международного государственного экологического института имени Сахарова Белорусского государственного университета могли принять участие все желающие.
Атриум торгового центра, пожалуй, самое необычное место для публичной дискуссии. Именитые ученые отвечают на вопросы о глобальных вызовах экологии. Новогодние праздники и акции в Dana Mall посвятили проблеме глобального потепления. И на вопросы всех желающих отвечают именитые ученые.
Это только кажется, что изменения климата где-то далеко и в мыслях Греты Тунберг.
Владимир Копиця, кандидат биологических наук:
Зимы, это заметно и без ученых, тоже изменились.
Владимир Копиця:
Подсчитано: ежегодно это приносит стране 100 миллионов долларов убытков. Как противостоять? Снижение выбросов (наша страна присоединилась к международным конвенциям) и рациональное использование ресурсов, отказ от пластика, внедрение электротранспорта. Эти задачи реализуют на государственном уровне. А люди интересуются у ученых, как это поможет. Ведь если все в мире останется, как есть, уже через 30 лет 40-градусная жара в Минске может стать нормой.
Ирина Ровенская, кандидат биологических наук:
Беларусь одной из первых ратифицировала Парижское соглашение по климату. Есть четкий план действий. Рассказывали и о нем.
Экологическая тематика доминирует и в оформлении торгового центра. Компания Dana Holdings о проблеме таким способом рассказывает детям. Правильное отношение к окружающей среде воспитывают с юных лет.
Детский образовательный проект компании называется «Полярная станция». Каждый день на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества «Пальчики» аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления и о том, что может делать каждый. Педагоги также проводят с детьми занятия по разным видам творчества. Работать «Полярная станция» будет до 8 января.
Глобальное потепление стало и темой детских писем в Беловежскую пущу Деду Мороза. Он все прочитал и встретился с ребятами на большом празднике.
Теперь иностранцы едут на шоппинг в Минск. А белорусы, которые посетили Европу перед рождеством, сравнивают новогоднюю елку в Dana Mall с ее «сестричками» в парижской Galeries Lafayette или лондонском Harrods и признают – наша даже красивее! Внимание компании Dana Holdings к проблемам экологии и природопользования – не разовая акция в торговом центре, а осознанная позиция социальной ответственности. Она распространяется на все объекты крупнейшего в стране застройщика.
Вибор Мулич, председатель совета директоров компании Dana Holding:
Вернемся к теме экологии в крупнейшем в стране торгово-развлекательном центре. В декабре и январе в пройдет не менее четырех дискуссий. А значит, еще есть время задать вопрос и поделиться мнением.
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Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс
Новости Беларуси. Серьезный разговор у новогодней елки. В торгово-развлекательный центр Dana Mall пришли ученые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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