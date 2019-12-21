ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс

22.12.2019 19:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Серьезный разговор у новогодней елки. В торгово-развлекательный центр Dana Mall пришли ученые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Они рассказывают о глобальных экологических проблемах. Первая дискуссия уже состоялась. На протяжении часа в центральном атриуме ТРЦ, прямо у новогодней елки, шла общественная дискуссия на важную и актуальную тему – о последствиях климатических изменений на нашей планете. В разговоре с учеными Международного государственного экологического института имени Сахарова Белорусского государственного университета могли принять участие все желающие.

Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс

Атриум торгового центра, пожалуй, самое необычное место для публичной дискуссии. Именитые ученые отвечают на вопросы о глобальных вызовах экологии. Новогодние праздники и акции в Dana Mall посвятили проблеме глобального потепления. И на вопросы всех желающих отвечают именитые ученые.

Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс

Это только кажется, что изменения климата где-то далеко и в мыслях Греты Тунберг.

Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс

Владимир Копиця, кандидат биологических наук:
В Беларуси меняется контрастность климата. Летний сезон становится засушливым – например, уже несколько лет подряд июнь очень сухой. Мы получаем огромные экономические потери из-за того, что высыхают целые регионы, которые находятся на легких почвах и у которых водоснабжение ограничено и зависит, прежде всего, от осадков.

Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс

Зимы, это заметно и без ученых, тоже изменились.

Владимир Копиця:
До середины января стоит либо пограничная, либо слабоположительная погода, а потом наступает резкое похолодание. А жизненный цикл наших растений основан на том, что осенью они уходят на период покоя. И при теплом начале зимы многие растения, например, вишни или сливы, из этого периода покоя выходят и легко повреждаются зимними заморозками.

Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс

Подсчитано: ежегодно это приносит стране 100 миллионов долларов убытков. Как противостоять? Снижение выбросов (наша страна присоединилась к международным конвенциям) и рациональное использование ресурсов, отказ от пластика, внедрение электротранспорта. Эти задачи реализуют на государственном уровне. А люди интересуются у ученых, как это поможет. Ведь если все в мире останется, как есть, уже через 30 лет 40-градусная жара в Минске может стать нормой.

Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс

Ирина Ровенская, кандидат биологических наук:
Многие из нас, что называется, не в теме – люди живут, у них свои проблемы, и они даже не понимают, что могут что-то сделать для всеобщего блага. А ведь помочь планете можно даже мелочами. В глобальном масштабе они будут очень значимы и для страны, и для всего мира.

Беларусь одной из первых ратифицировала Парижское соглашение по климату. Есть четкий план действий. Рассказывали и о нем.

Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс

Экологическая тематика доминирует и в оформлении торгового центра. Компания Dana Holdings о проблеме таким способом рассказывает детям. Правильное отношение к окружающей среде воспитывают с юных лет.

Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс

Детский образовательный проект компании называется «Полярная станция». Каждый день на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества «Пальчики» аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления и о том, что может делать каждый. Педагоги также проводят с детьми занятия по разным видам творчества. Работать «Полярная станция» будет до 8 января.

Глобальное потепление стало и темой детских писем в Беловежскую пущу Деду Мороза. Он все прочитал и встретился с ребятами на большом празднике.

Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс

Теперь иностранцы едут на шоппинг в Минск. А белорусы, которые посетили Европу перед рождеством, сравнивают новогоднюю елку в Dana Mall с ее «сестричками» в парижской Galeries Lafayette или лондонском Harrods и признают – наша даже красивее! Внимание компании Dana Holdings к проблемам экологии и природопользования – не разовая акция в торговом центре, а осознанная позиция социальной ответственности. Она распространяется на все объекты крупнейшего в стране застройщика.

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании Dana Holding: 
В многофункциональном комплексе «Минск Мир» буквально в каждом квартале проектируются зеленые зоны, а центральную часть всего комплекса займет новый большой городской парк, который будет заложен и оборудован ко времени окончательной сдачи строительства. В комплексе «Маяк Минска» в ближайшее время будет проведено масштабное озеленение – будет высажено более 250 больших, взрослых деревьев, выращенных в питомнике. Здесь также организован полный цикл раздельного сбора бытовых отходов – так, как это принято во всем мире.

Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс

Вернемся к теме экологии в крупнейшем в стране торгово-развлекательном центре. В декабре и январе в пройдет не менее четырех дискуссий. А значит, еще есть время задать вопрос и поделиться мнением.

*На правах рекламы

Люди в материале: Владимир Копиця, Ирина Ровенская, Вибор Мулич
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Серьезный разговор у новогодней елки. В торгово-развлекательный центр Dana Mall пришли ученые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Зайцев: «Динамо-Брест» постараюсь продать. К Пинской «Волне» отношения не имею»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика