|
Инна Афанасьева: «По жизни могут быть несчастливы неблагодарные люди»
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Но это, наверное... Очень, по жизни могут быть несчастливы неблагодарные люди. Потому что сама жизнь – это уже счастье. И неважно, какая она тебе даётся. Кому-то даётся, знаете, говорят: «С золотой ложкой родился». А кому-то эту золотую ложку нужно заработать, очень сильно пахать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:По-настоящему счастлив тот человек, который с удовольствием идёт на работу и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)