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Инна Афанасьева: «По жизни могут быть несчастливы неблагодарные люди»

22.12.2019 21:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
По-настоящему счастлив тот человек, который с удовольствием идёт на работу и возвращается домой. Это значит, что у него и любимая работа, и дома преданные, любящие люди. Это про Вас? Вы можете себя назвать счастливой?

Инна Афанасьева: «По жизни могут быть несчастливы неблагодарные люди»

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Конечно. Я могу сказать, что да, я счастлива. Но, как и нормальный человек, бывают минуты какие-то того, что ты ощущаешь себя… Нет. Вот я Вам стала сейчас говорить, а сейчас сама себя ловлю на мысли, что у меня такого не было никогда, наверное.

Не то, что никогда... Может быть, я могла быть несчастна от того, что там сломался ноготь, образно говоря. Или, конечно, бывают в жизни вещи, которые… Тебе кажется, что ты несчастлив.

Но это, наверное... Очень, по жизни могут быть несчастливы неблагодарные люди. Потому что сама жизнь – это уже счастье. И неважно, какая она тебе даётся. Кому-то даётся, знаете, говорят: «С золотой ложкой родился». А кому-то эту золотую ложку нужно заработать, очень сильно пахать.

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:По-настоящему счастлив тот человек, который с удовольствием идёт на работу и...
 
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