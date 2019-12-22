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Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год до конца месяца
22.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год до конца месяца. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Дворник в интервью телеканалу
«Балансы мы ежегодно подписываем в конце года. Они уже, в принципе, отработаны и устраивают и нас, и российскую сторону. Поэтому, думаю, к концу года наши министерства подпишут их», — сказал Владимир Дворник.
Вице-премьер Владимир Дворник напомнил, что поручение о необходимости проработки соответствующего механизма было дано по итогам встречи президентов двух стран в Сочи в начале декабря этого года.
Как ранее отмечал министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, стороны планировали балансы поставок на будущий год с определенным ростом по сравнению с 2019-м. «Мы двигаемся к увеличению поставок как со стороны России к нам, так и с нашей стороны на российский рынок», — сказал министр в конце октября.
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Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год до конца месяца. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Дворник в...
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