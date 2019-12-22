Источник материала: Вороновская газета





Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год до конца месяца. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Дворник в интервью телеканалу «Беларусь 1» , сообщает БЕЛТА.

«Балансы мы ежегодно подписываем в конце года. Они уже, в принципе, отработаны и устраивают и нас, и российскую сторону. Поэтому, думаю, к концу года наши министерства подпишут их», — сказал Владимир Дворник.

НА ОТРАБОТКУ МЕХАНИЗМА ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСТАВОК С/Х ПРОДУКЦИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОНАДОБИТСЯ ДО ПОЛУГОДА — ДВОРНИК Вице-премьер Владимир Дворник напомнил, что поручение о необходимости проработки соответствующего механизма было дано по итогам встречи президентов двух стран в Сочи в начале декабря этого года.

Как ранее отмечал министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, стороны планировали балансы поставок на будущий год с определенным ростом по сравнению с 2019-м. «Мы двигаемся к увеличению поставок как со стороны России к нам, так и с нашей стороны на российский рынок», — сказал министр в конце октября.

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