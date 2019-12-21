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Афанасьева: «За звания никто не платит. Нужно работать»

22.12.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна, более 200 песен, на самых разных языках: русском, белорусском, английском, даже на иврите. Вас называют Примадонной белорусской эстрады. Как-то так нескромно. Певицей №1 в Беларуси. Хотя, может быть, вполне заслуженно. А вот как Вы относитесь к таким регалиям, и вот, плотный график достаточно концертный. Можно же было просто сесть и отдыхать?

Афанасьева: «За звания никто не платит. Нужно работать»

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
К сожалению, за те звания, которые вы перечислили, никто не платит. Нужно работать. Для того чтобы тебя называли просто певицей, этого недостаточно – сидеть дома и думать, что ты певица. Для этого нужно работать. И я работаю.

Хотя, я всегда говорила, говорю и я твёрдо, абсолютно убеждена в этом, что это для меня – не работа. Мне Бог дал возможность эту заниматься этим делом, работой, профессией, хобби, я не знаю, чем – отдыхом, может быть. То, что я люблю больше всего.

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
 
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