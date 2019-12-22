Праздник автоспорта: «Рождественские гонки» прошли под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Легенды автопрома посоревновались на треке под Минском. На старт «Рождественских гонок» вышли несколько десятков спортсменов. Но им не повезло с погодой. В Беларуси «плюс» и дождь, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.



Первым на трассу выехал трактор. В соревнованиях он, конечно, не участвовал. Но без него подготовить дистанцию было невозможно. На улице плюс шесть и дождь. Оттого на трассе вместо льда и снега – грязь. Как вести себя в такую погоду, не знали даже опытные пилоты.

«По такой трассе за последние три года, наверное, никто не ездил. Условия для всех новые. Нет преимущества и у старых гонщиков перед теми, кто только пришел. Все будет меняться из заезда в заезд», – рассказал участник трековых гонок Максим Десятник.

Не побоялись испачкаться несколько десятков спортсменов со всей страны. Получается вырваться вперед – повезло: меньше грязи окажется на лобовом стекле. После каждого заезда машину моют, чтобы пилоту хоть что-то было видно. Зрителям, хоть и пришлось стоять под зонтиками, но автошоу того стоило.

«Настроение хорошее. Погода, конечно, немного подвела. Но все-таки не портит ощущение от гонок», – рассказал зритель Андрей Закриничный.

Впервые на старт вышли пилоты-юниоры. По дорогам им ездить пока нельзя. А вот по треку погонять разрешили. Алексею Авакову – 15. Он – трехкратный чемпион Беларуси по картингу.

«Трасса сейчас очень грязная, очень болотная. И машине очень трудно зацепиться за такую поверхность. Рулится тяжело. Но пока что справляюсь», – поделился пилот-юниор.

В следующий раз спортсмены встретятся уже в январе. Пилоты дадут старт чемпионату Беларуси: трековым гонкам «Горячий лед».