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Праздник автоспорта: «Рождественские гонки» прошли под Минском
23.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Легенды автопрома посоревновались на треке под Минском. На старт «Рождественских гонок» вышли несколько десятков спортсменов. Но им не повезло с погодой. В Беларуси «плюс» и дождь, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Не побоялись испачкаться несколько десятков спортсменов со всей страны. Получается вырваться вперед – повезло: меньше грязи окажется на лобовом стекле. После каждого заезда машину моют, чтобы пилоту хоть что-то было видно. Зрителям, хоть и пришлось стоять под зонтиками, но автошоу того стоило.
Впервые на старт вышли пилоты-юниоры. По дорогам им ездить пока нельзя. А вот по треку погонять разрешили. Алексею Авакову – 15. Он – трехкратный чемпион Беларуси по картингу.
В следующий раз спортсмены встретятся уже в январе. Пилоты дадут старт чемпионату Беларуси: трековым гонкам «Горячий лед».
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Впервые на старт вышли пилоты-юниоры. По дорогам им ездить пока нельзя, а вот по треку погонять разрешили.
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