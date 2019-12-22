В Беларуси вырастут пособия по безработице

«Сейчас мы готовим проект закона о внесении изменений в закон о занятости. Мы выходим с инициативой увеличить пособия, в частности, безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория - это люди в возрасте "50+", которым действительно сложно конкурировать на рынке труда", - сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра труда и соцзащиты Ирину Костевич.

По словам главы ведомства, люди старше 50 лет ищут работу в среднем одиннадцать месяцев. Это достаточно большой срок, поэтому надо финансово поддержать этих людей.

«По методологии Международной организации труда уровень безработицы составляет 3,9%. По международным стандартам это достаточно низкий уровень. Если говорить об уровне занятости, то он растет и составляет среди лиц трудоспособного возраста почти 84%», - добавила министр.

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