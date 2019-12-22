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Президентские выборы в Хорватии: побеждает кандидат от социал-демократов

23.12.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший премьер-министр и член оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает в первом туре президентских выборов в стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии, которая подсчитала уже 99% голосов, пишет "Новое время".

Так, по последним данным, за Милановича проголосовали 29,5% избирателей, тогда как второе место с 26,7% голосов занимает действующая президент и представитель правящей правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество Колинда Грабар-Китарович.

Третье место с результатом 24,4% занимает популярный хорватский певец и бизнесмен Мирослав Шкоро. Он, впрочем, не является новичком в политике и даже был членом хорватского парламента в 2008 году.


Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур президентских выборов в Хорватии состоится 5 января 2020 года.

Кто будет окончательным соперником Милановича, станет известно после подсчета 100% голосов избирателей.

Новоизбранный президент приступит к исполнению своих обязанностей в феврале 2020 года.
 
 
Ссылка на источник 21
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Бывший премьер-министр и член оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает в первом туре президентских выборов в стране.
 
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