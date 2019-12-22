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Беларусь и другие страны раскритиковали закон о предустановке российского ПО на смартфоны
Источник материала: Tut.by
Представители Беларуси, Казахстана и Киргизии раскритиковали закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую технику. Об этом
Эти поправки страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили 13 декабря на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Беларусь, Казахстан и Киргизия считают, что российский закон противоречит договору о союзе, может ограничить в России оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС, а также может препятствовать функционированию внутреннего рынка союза. Представители этих стран также добавили, что после внесения поправок в закон, нужно установить технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень.
В пресс-службе ЕЭК сообщили «Ведомостям», что комиссия изучает мнения участников союза и должна вынести решение, помешает ли новый закон торговле.
2 декабря Путин
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Поправки могут ограничить в России оборот технически сложных товаров из стран Евразийского экономического союза.
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