Беларусь и другие страны раскритиковали закон о предустановке российского ПО на смартфоны

Источник материала: Tut.by

Представители Беларуси, Казахстана и Киргизии раскритиковали закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую технику. Об этом пишет TJournal со ссылкой на «Ведомости».



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Эти поправки страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили 13 декабря на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Беларусь, Казахстан и Киргизия считают, что российский закон противоречит договору о союзе, может ограничить в России оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС, а также может препятствовать функционированию внутреннего рынка союза. Представители этих стран также добавили, что после внесения поправок в закон, нужно установить технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень.

В пресс-службе ЕЭК сообщили «Ведомостям», что комиссия изучает мнения участников союза и должна вынести решение, помешает ли новый закон торговле.

2 декабря Путин подписал закон о предустановке российского ПО на смартфоны, ноутбуки, телевизоры и другую электронику. Перечень товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство.

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