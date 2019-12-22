В Минтруда рассказали, когда заработает база данных многодетных семей

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На данный момент база неполная – в ней имеется информация о ФИО всех членов семей, гражданстве, месте проживания и т.д.

«С 1 января будем наполнять уже другие поля. Это прежде всего выдача удостоверений многодетной семье, награждение Орденом матери. Конечно же, это и пособия, которые выплачиваются семье, тот же семейный капитал», - сообщила в эфире «Беларусь 1» министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

База заработает с 1 января 2020 года.