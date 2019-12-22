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ЗРК, бронеавтомобили и другое. Пять новинок белорусского оружия в 2019 году
Источник материала: Tut.by
Некоторое время назад мы рассказывали о том, какие вооружения
Зенитно-ракетный комплекс 9А33-Б «Оса»
Модернизировать старую добрую «Осу», принятую на вооружение еще в семидесятых, в Беларуси начали в 2012 году. Этим занимался «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения». В апреле 2019 года комплекс прошел испытания в Брестской области.
Как и большинство глубоких модернизаций, оружие мало напоминает базовую модель. Новый ЗРК получил шасси на базе автомобиля МАЗ-6317. В результате замены до 70% радиоэлектронного оборудования на более современное «Оса» научилась распознавать цели на большем расстоянии, чем базовая модель — по некоторым данным, комплекс обнаруживает цели на расстоянии до 60 километров (против 40 у более ранних версий) и может сбивать их на 12 километрах (раньше было 9).
Усовершенствована и система управления огнем — аналоговый счетно-решающий прибор заменен на цифровой, отныне есть возможность вводить способы наведения ракеты программным методом. Это дает возможность использовать с равной эффективностью ракеты другого типа.
Автоматизированное рабочее место командира и другие усовершенствования позволили сильно повысить возможности «Осы» по уничтожению малоразмерных целей. Включая, например, беспилотники. В результате мы получили вполне современный комплекс, способный эффективно выполнять свои задачи еще как минимум 10−15 лет.
Многофункциональный разведывательный комплекс БРДМ-4Б
Бронированный разведывательный корпус БРДМ-4Б разрабатывался предприятием «Агат — системы управления» на базе бронеавтомобиля МЗКТ-490100/V1 Минского завода колесных тягачей. В этом году его
В состав БРДМ-4Б входят пять комплексов и систем:
Координаты целей, которые засекает БРДМ-4Б, определяются с точностью до 15 метров и могут быть отображены на цифровой карте. К примеру, танк засекается на расстоянии до 10 километров, солдат или офицер — до 7 км, беспилотник — до 3 км. Найдя цель, разведывательный комплекс немедленно определяет, что именно он засек.
Заявленная максимальная скорость машины составляет порядка 120 километров по бездорожью, она преодолевает брод до полутора метров. Помимо собственно ведения разведки БРДМ-4Б умеют блокировать радиоуправляемые взрывные устройства и ставить дымовые завесы.
Зенитный комплекс «ТРИО» — ракеты, пушки и пулеметы
По сути,
В «Трио» выходят:
Таким образом, централизованно управляемый комплекс из трех «слагаемых» позволяет эффективно противостоять современным БПЛА различного класса и другим воздушным целям.
Тяжелый бронеавтомобиль «Защитник»
Как и другие виды описанной выше боевой техники, «Защитник» был
Конструктивно это бронеавтомобиль класса MRAP (mine resistant ambush protected — защищенный от подрыва и атак из засад). V-образное днище с прочной броней позволяет машине не подрываться на минах. Кроме того, броня транспортного средства позволяет защищать военнослужащих от огня стрелкового оружия, в частности, от бронебойно-зажигательных пуль калибра 7,62×54 мм.
Тактически «Защитник» может применяться для переброски личного состава (включая подразделения специального и особого назначения), а также как защищенный пункт управления, подвижная огневая точка, машина связи и другое.
Транспортное средство выполнено на полноприводном шасси МАЗ-631708 капотной компоновки с колесной формулой 6×6. На раму установлен цельнометаллический сварной корпус с защитой 4-го класса, стекла машины бронированы. Мощность двигателя — 400 лошадиных сил, скорость по шоссе до 90 километров в час, запас хода на 60 км/ч — не менее 1000 километров. Весит «Защитник» 19,8 тонны.
Бронеавтомобиль может перевозить до 16 военнослужащих (двое спереди и 14 сзади), при необходимости «Защитник» можно оснастить боевыми модулями с пулеметами, включая крупнокалиберные. Размещенные внутри автомобиля военнослужащие могут вести огонь и из стрелкового оружия через бойницы.
ЗРК средней дальности «Бук-МБ3К»
Как и модернизированная «Оса», ЗРК средней дальности «Бук-МБ3К», разработанный «ОКБ ТСП», похож на оригинальный «Бук» разве что названием. По сути, это новая разработка.
Модель оснащена тепловизионно-оптической системой, которая позволяет сопровождать цели без участия РЛС в любое время суток, и точность стрельбы увеличена примерно вдвое.
Системы цифровой связи и передачи данных улучшили коммуникацию между элементами зенитного комплекса, а новая зенитная управляемая ракета 9М318МБ с активной головкой самонаведения может поражать цели на дальности до 70 км (на ранних версиях «Бука» дальность стрельбы не превышала 35 километров).
«Бук-МБЗ» смонтирован на специально разработанном полноприводном шасси МЗКТ-692250 с колесной формулой 8×8. Своим ходом комплекс может совершить марш до 1000 километров.
Он может без проблем встроиться в любую систему ПВО и ПРО, дополняя комплексы большей и меньшей дальности. Помимо прочего, комплекс способен сбивать летящие на малых высотах крылатые ракеты.
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