ЗРК, бронеавтомобили и другое. Пять новинок белорусского оружия в 2019 году

Источник материала: Tut.by

Некоторое время назад мы рассказывали о том, какие вооружения получила Беларусь от России за последние годы. Среди них есть весьма современные образцы, но снабжать армию исключительно поставками из-за рубежа не слишком практично (и довольно дорого). Сегодня мы расскажем о вооружениях, которые Беларусь разрабатывает самостоятельно — в подготовке материала 42.TUT.BY помогли специалисты Государственного военно-промышленного комитета.

Зенитно-ракетный комплекс 9А33-Б «Оса»



Фото предоставлено Государственным военно-промышленным комитетам Беларуси

Модернизировать старую добрую «Осу», принятую на вооружение еще в семидесятых, в Беларуси начали в 2012 году. Этим занимался «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения». В апреле 2019 года комплекс прошел испытания в Брестской области.

Как и большинство глубоких модернизаций, оружие мало напоминает базовую модель. Новый ЗРК получил шасси на базе автомобиля МАЗ-6317. В результате замены до 70% радиоэлектронного оборудования на более современное «Оса» научилась распознавать цели на большем расстоянии, чем базовая модель — по некоторым данным, комплекс обнаруживает цели на расстоянии до 60 километров (против 40 у более ранних версий) и может сбивать их на 12 километрах (раньше было 9).

Усовершенствована и система управления огнем — аналоговый счетно-решающий прибор заменен на цифровой, отныне есть возможность вводить способы наведения ракеты программным методом. Это дает возможность использовать с равной эффективностью ракеты другого типа.

Автоматизированное рабочее место командира и другие усовершенствования позволили сильно повысить возможности «Осы» по уничтожению малоразмерных целей. Включая, например, беспилотники. В результате мы получили вполне современный комплекс, способный эффективно выполнять свои задачи еще как минимум 10−15 лет.

Многофункциональный разведывательный комплекс БРДМ-4Б



Фото предоставлено Государственным военно-промышленным комитетам Беларуси

Бронированный разведывательный корпус БРДМ-4Б разрабатывался предприятием «Агат — системы управления» на базе бронеавтомобиля МЗКТ-490100/V1 Минского завода колесных тягачей. В этом году его показали на выставке MILEX-2019. Комплекс может эффективно вести разведку при любой погоде, днем и ночью, на расстоянии до 300 километров от своих войск — передавать он может и текстовую, и графическую информацию.

В состав БРДМ-4Б входят пять комплексов и систем:

комплекс подвижности;

разведывательный комплекс;

информационно-командная система;

система связи, передачи данных и навигации;

комплекс специального оборудования.



Фото предоставлено Государственным военно-промышленным комитетам Беларуси

Координаты целей, которые засекает БРДМ-4Б, определяются с точностью до 15 метров и могут быть отображены на цифровой карте. К примеру, танк засекается на расстоянии до 10 километров, солдат или офицер — до 7 км, беспилотник — до 3 км. Найдя цель, разведывательный комплекс немедленно определяет, что именно он засек.

Заявленная максимальная скорость машины составляет порядка 120 километров по бездорожью, она преодолевает брод до полутора метров. Помимо собственно ведения разведки БРДМ-4Б умеют блокировать радиоуправляемые взрывные устройства и ставить дымовые завесы.

Зенитный комплекс «ТРИО» — ракеты, пушки и пулеметы



Фото: Госкомвоенпром

По сути, впервые показанный на MILEX-2019 зенитный комплекс «Трио» — это не один, а сразу три вида оружия. Современная война все больше превращается в войну беспилотников, и эффективно сбивать эти аппараты не так просто. Белорусские оружейники из ООО «БСВТ — новые технологии» решили проблему оригинально: они объединили в одну систему ракетный, пушечный и пулеметный комплекс, каждый на отдельном шасси, и добавили командный пункт, позволяющий управлять всем этим богатством эффективно.



Фото: Госкомвоенпром



Фото: Госкомвоенпром

В «Трио» выходят:

подвижный пункт разведки и управления, на базе которого разворачивается командный пункт;

модернизированная боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» с круглосуточной пассивной оптикоэлектронной станцией — она позволяет обнаруживать и сопровождать цели на расстоянии до 20 километров и сбивать усовершенствованными ракетами Р-60БМ цели размером от 30×30 см ;

модернизированная зенитная самоходная установка ЗСУ­23­4 «Шилка» с современным оптикоэлектронным комплексом разведки и наведения;

роботизированный огневой комплекс «БЕРСЕРК» со скорострельными авиационными пулеметами ГШГ­7,62. Имея скорострельность 12 000 выстрелов в минуту, он позволяет создавать настоящий ливень пуль, уничтожающий вражеские беспилотники.

Таким образом, централизованно управляемый комплекс из трех «слагаемых» позволяет эффективно противостоять современным БПЛА различного класса и другим воздушным целям.

Тяжелый бронеавтомобиль «Защитник»



Фото: Госкомвоенпром

Как и другие виды описанной выше боевой техники, «Защитник» был представлен впервые на MILEX-2019. Модель разработана и произведена ОАО «140-й ремонтный завод».

Конструктивно это бронеавтомобиль класса MRAP (mine resistant ambush protected — защищенный от подрыва и атак из засад). V-образное днище с прочной броней позволяет машине не подрываться на минах. Кроме того, броня транспортного средства позволяет защищать военнослужащих от огня стрелкового оружия, в частности, от бронебойно-зажигательных пуль калибра 7,62×54 мм.

Тактически «Защитник» может применяться для переброски личного состава (включая подразделения специального и особого назначения), а также как защищенный пункт управления, подвижная огневая точка, машина связи и другое.





Транспортное средство выполнено на полноприводном шасси МАЗ-631708 капотной компоновки с колесной формулой 6×6. На раму установлен цельнометаллический сварной корпус с защитой 4-го класса, стекла машины бронированы. Мощность двигателя — 400 лошадиных сил, скорость по шоссе до 90 километров в час, запас хода на 60 км/ч — не менее 1000 километров. Весит «Защитник» 19,8 тонны.

Бронеавтомобиль может перевозить до 16 военнослужащих (двое спереди и 14 сзади), при необходимости «Защитник» можно оснастить боевыми модулями с пулеметами, включая крупнокалиберные. Размещенные внутри автомобиля военнослужащие могут вести огонь и из стрелкового оружия через бойницы.

ЗРК средней дальности «Бук-МБ3К»



Фото: Госкомвоенпром

Как и модернизированная «Оса», ЗРК средней дальности «Бук-МБ3К», разработанный «ОКБ ТСП», похож на оригинальный «Бук» разве что названием. По сути, это новая разработка.

Модель оснащена тепловизионно-оптической системой, которая позволяет сопровождать цели без участия РЛС в любое время суток, и точность стрельбы увеличена примерно вдвое.

Системы цифровой связи и передачи данных улучшили коммуникацию между элементами зенитного комплекса, а новая зенитная управляемая ракета 9М318МБ с активной головкой самонаведения может поражать цели на дальности до 70 км (на ранних версиях «Бука» дальность стрельбы не превышала 35 километров).

«Бук-МБЗ» смонтирован на специально разработанном полноприводном шасси МЗКТ-692250 с колесной формулой 8×8. Своим ходом комплекс может совершить марш до 1000 километров.

Он может без проблем встроиться в любую систему ПВО и ПРО, дополняя комплексы большей и меньшей дальности. Помимо прочего, комплекс способен сбивать летящие на малых высотах крылатые ракеты.