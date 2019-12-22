ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей назвал экономические предложения для «Восточного партнерства»

23.12.2019 09:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказался за расширение экономического сотрудничества в рамках «Восточного партнерства». В интервью немецкому изданию «Osteuropa Informationen» он также конкретизировал экономические предложения Беларуси для «Восточного партнерства».

Оно опубликовано на сайте МИДа, пишет reform.by.

«Сейчас в рамках ВП разрабатывается набор целей и задач на период после 2020 года. Мы подготовили собственное видение тех улучшений, которые необходимо привнести в деятельность ВП и которые, на наш взгляд, отвечали бы интересам всех партнеров ЕС», — сказал он.

По словам Макея, Беларусь заинтересована в расширении торгового сотрудничества, в том числе в таких сферах, как сертификация предприятий-экспортеров, стандартизация, метрология, гармонизация и взаимное признание систем оценки соответствия товаров, упрощение процедур торговли.


Также наша страна видит перспективы в сотрудничестве по обустройству границ ради повышения мобильности людей и товаров.

«Он мог бы включать в себя, в частности, дальнейшую модернизацию таможенных пунктов пропуска, обмен информацией между таможенными службами стран «Восточного партнерства» и ЕС», — добавил министр.

По его словам, Минск готов стать площадкой для IT-школы «Восточного партнерства». В транспортной сфере Беларусь выступает за развитие международных цифровых транспортных коридоров, энергетических интерконнекторов.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказался за расширение экономического сотрудничества в рамках «Восточного партнерства». В интервью немецкому...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЗРК, бронеавтомобили и другое. Пять новинок белорусского оружия в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика