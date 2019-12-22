В Беларуси может появиться национальное агентство развития бизнеса

Источник материала: Аргументы и факты

«Прорабатывается вопрос объединения определенных структур (я имею в виду агентства и еще структур в предпринимательской среде). Создание такого национального агентства развития, которое будет заниматься вопросами инвестирования и бизнес-климата не только с точки зрения иностранного, но и местного бизнеса», - сообщил Денис Мелешкин.