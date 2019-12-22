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В Беларуси может появиться национальное агентство развития бизнеса

23.12.2019 10:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси может появиться национальное агентство развития бизнеса
Фото из открытых источников

«Прорабатывается вопрос объединения определенных структур (я имею в виду агентства и еще структур в предпринимательской среде). Создание такого национального агентства развития, которое будет заниматься вопросами инвестирования и бизнес-климата не только с точки зрения иностранного, но и местного бизнеса», - сообщил Денис Мелешкин.

Прорабатывается вопрос нагрузки на Национальное агентство инвестиций и приватизации дополнительных функций, чтобы оно работало больше с отечественным бизнесом, предпринимательством. 

В Беларуси может появиться национальное агентство развития бизнеса
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Об этом в интервью СТВ рассказал заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации Денис Мелешкин.
 
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