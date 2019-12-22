Во вторник три улицы в Слуцке останутся без света

Источник материала: Слуцк Город

В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ будет будет произведено плановое отключение электроснабжения. Об этом сообщили в Слуцких электросетях.

24 декабря 2019 года с 08-30 до 13-00 у потребителей по адресу:

ул. Ленина №191,193,195;

ул. Копыльская №9, 11;

ул. Кононовича №3, 3/3.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.

Slutsk-Gorod.by