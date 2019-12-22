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Во вторник три улицы в Слуцке останутся без света
23.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ будет будет произведено плановое отключение электроснабжения. Об этом сообщили в Слуцких электросетях.
24 декабря 2019 года с 08-30 до 13-00 у потребителей по адресу:
Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.
Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.
Slutsk-Gorod.by
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В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ будет будет произведено плановое отключение электроснабжения.
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