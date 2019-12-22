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Исторический путь православия на территории Западной Беларуси обсудят на конференции в Бресте

23.12.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня пройдет международная научно-практическая конференция"Православный Брест: 1000 лет дорогой веры", посвященная тысячелетию города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестской епархии.

Исторический путь православия на территории Западной Беларуси обсудят на конференции в Бресте

В форуме примут участие около 300 человек. Это представители духовенства, общественных организаций, ученые, студенты, краеведы, брестчане, интересующиеся историей города. "Основная тема конференции - исторический путь православия на брестской земле. Цель форума - донести непредвзято конфессиональную историю города молодому поколению", - отметил протоиерей Сергей Петрусевич.

Откроет конференцию архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Перед аудиторией выступят преподаватели университетов Варшавы и Белостока, Бреста и Гродно, Минской духовной семинарии. Так, доцент Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина кандидат исторических наук Александр Башков познакомит слушателей с ранними христианскими артефактами, найденными на территории региона во время археологических раскопок. Старший преподаватель этого же вуза Надежда Самосюк темой своего доклада выбрала "Деятельность православной церкви как фактор развития культурной идентичности на территории Западной Беларуси". Доцент Гродненского госуниверситета имени Я. Купалы Светлана Силова расскажет о деятельности военного духовенства на Брестчине с 1914 по 1944 год.

Организаторами мероприятия выступают Брестская епархия Белорусской православной церкви и Брестский горисполком.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  В Бресте сегодня пройдет международная научно-практическая конференция "Православный Брест: 1000 лет дорогой веры", посвященная тысячелетию города, сообщили...
 
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