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Не поверите! Минск назван городом с высокой вероятностью встретить Рождество со снегом
Источник материала: Партизан
Компания Voucher Cloud, предоставляющая скидки путешественникам, создала карту, показывающую, где 25 декабря вероятнее всего выпадет снег.
Она называется «
По этому исследованию, самая высокая вероятность, что на декабрьское Рождество будет снег, в Москве – 65,8%. Далее следуют Минск (59,4%), Вильнюс (53,9%), Таллинн (52,9%) и Хельсинки (50,3%), пишет
Однако по прогнозу белорусских синоптиков, 25 декабря в Минске ожижается дождь и 4-6 градусов тепла
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Компания Voucher Cloud, предоставляющая скидки путешественникам, создала карту, показывающую, где 25 декабря вероятнее всего выпадет снег.
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