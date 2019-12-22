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Не поверите! Минск назван городом с высокой вероятностью встретить Рождество со снегом

23.12.2019 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Voucher Cloud, предоставляющая скидки путешественникам, создала карту, показывающую, где 25 декабря вероятнее всего выпадет снег.

Она называется «Карта белого Рождества» и основана на исторических данных по девяти предыдущих декабрей в столицах  каждой страны, собранных на портале World Weather Online.



По этому исследованию, самая высокая вероятность, что на декабрьское Рождество будет снег, в Москве – 65,8%. Далее следуют Минск (59,4%), Вильнюс (53,9%), Таллинн (52,9%) и Хельсинки (50,3%), пишет ej.by

Однако по прогнозу белорусских синоптиков, 25 декабря в Минске ожижается дождь и 4-6 градусов тепла
 
Теги: Минск
 
 
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Компания Voucher Cloud, предоставляющая скидки путешественникам, создала карту, показывающую, где 25 декабря вероятнее всего выпадет снег.
 
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