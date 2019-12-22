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На строительство линии в ОАО «Красносельскстройматериалы» выделят Br8,5 млн
23.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство энергетики выделит в 2019-2020 годах из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда на безвозвратной основе Br8,5 млн ОАО «Красносельскстройматериалы». Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 декабря 2019 года №879, сообщили
Средства будут направлены на закупку технологического оборудования, строительно-монтажные и проектные работы для реализации проекта «Строительство линии приготовления теплоносителя для теплогазогенератора при производстве клинкера сухим способом на филиале №1
Министерству архитектуры и строительства поручено обеспечить целевое использование ОАО «Красносельскстройматериалы» выделенных средств.
Документ принят в соответствии с указом от 7 августа 2012 года №357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов», а также положением о порядке и целях использования средств внебюджетных централизованных инвестиционных фондов, утвержденным постановлением правительства от 5 января 2013 года №9.
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Министерство энергетики выделит в 2019-2020 годах из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда на безвозвратной основе Br8,5 млн ОАО...
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