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На строительство линии в ОАО «Красносельскстройматериалы» выделят Br8,5 млн

23.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На строительство линии в ОАО «Красносельскстройматериалы» выделят Br8,5 млн

Министерство энергетики выделит в 2019-2020 годах из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда на безвозвратной основе Br8,5 млн ОАО «Красносельскстройматериалы». Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 декабря 2019 года №879, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Средства будут направлены на закупку технологического оборудования, строительно-монтажные и проектные работы для реализации проекта «Строительство линии приготовления теплоносителя для теплогазогенератора при производстве клинкера сухим способом на филиале №1 «Цементный завод» ОАО «Красносельскстройматериалы» в целях развития производственных мощностей по увеличению использования торфяного топлива при производстве цемента.

Министерству архитектуры и строительства поручено обеспечить целевое использование ОАО «Красносельскстройматериалы» выделенных средств.

Документ принят в соответствии с указом от 7 августа 2012 года №357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов», а также положением о порядке и целях использования средств внебюджетных централизованных инвестиционных фондов, утвержденным постановлением правительства от 5 января 2013 года №9.

https://www.belta.by/

 
 
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Министерство энергетики выделит в 2019-2020 годах из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда на безвозвратной основе Br8,5 млн ОАО...
 
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