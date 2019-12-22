ЛИКВИДАЦИЯ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ БЕЗ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ

Источник материала: Кобринский вестник

Ликвидация субъекта хозяйствования – процесс многоэтапный, достаточно трудоемкий и нередко – длительный, в том числе в связи с необходимостью проведения проверки.

В настоящее время возможность провести ликвидацию без налоговой проверки у субъектов хозяйствования, принявших решение о ликвидации (прекращении деятельности), имеется, и её альтернативой является аудиторское заключение.

На какой стадии необходимо инициировать проведение аудиторской оценки? Какие нюансы имеются при ликвидации таким способом? Всегда ли аудиторское заключение заменяет проведение налоговой проверки?

Итак, субъект хозяйствования, принявший решение о ликвидации (прекращении деятельности), вправе для проверки правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты обязательных платежей в бюджет заключить договор оказания аудиторских услуг по независимой оценке его деятельности.

Порядок оказания данных услуг определён постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 500 «О некоторых вопросах оказания аудиторами услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности)» (с изменениями и дополнениями).

Определиться в необходимости проведения аудиторской оценки субъекту хозяйствования необходимо на стадии принятия решении о ликвидации, учитывая при этом, что такую оценку вправе осуществлять только аудиторы (аудиторские организации), которые:

застраховали свою гражданскую ответственность за причинение вреда в результате оказания аудиторских услуг;

осуществляли аудиторскую деятельность не менее трех лет. Это требование касается: непосредственно их самих – при обращении к аудиторам – индивидуальным предпринимателям; работников в его штате (всех или нескольких) – при обращении к аудиторской организации.

Сведения об аудиторах (аудиторских организациях) для проведения аудиторской оценки размещены на сайте Министерства финансов Республики Беларусь ( http://www.minfin.gov.by/ru/auditor_activities/infogroup/ ).

Заключить договор с аудиторской организацией (аудитором) следует до подачи в регистрирующий орган документов о ликвидации, что обусловлено необходимостью отражения в заявлении о ликвидации сведений о заключении такого договора.

По результатам оказания услуг по независимому аудиту составляются аудиторское заключение по установленной законодательством форме.

Соответственно, ускорить процесс ликвидации субъекта хозяйствования, избежав налоговой проверки, можно, если:

– заключить договор оказания аудиторских услуг по независимой оценке его деятельности с аудитором, который соответствует требованиям, установленным законодательством;

– направить в налоговый орган аудиторское заключение и отчет по результатам оказания услуг по независимой оценке в течение 20 рабочих дней со дня представления в регистрирующий орган заявления о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования;

– внести в течение 30 рабочих дней со дня представления в регистрирующий орган заявления о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования соответствующие изменения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, учет предпринимательской деятельности, учет доходов и расходов, применяемый при упрощенной системе налогообложения, и (или) налоговые декларации (расчеты), если в аудиторском заключении и (или) отчете указаны нарушения.

Обращаем внимание, что аудиторская оценка не означает однозначного избежания проверок со стороны государственных органов (организаций). Есть исчерпывающий перечень оснований, когда проверка назначается несмотря на осуществление аудиторской оценки (пункт 2 постановления №500):

– в налоговом органе имеется информация, не соответствующая данным аудиторского заключения и (или) отчета, которая может повлиять на исполнение организацией обязательств перед бюджетом;

– в аудиторском заключении и (или) отчете указаны выявленные нарушения, которые в установленный срок не устранены, и в связи с ними не внесены соответствующие изменения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, учет доходов и расходов, применяемый при упрощенной системе налогообложения, и (или) налоговые декларации (расчеты);

– налоговым органом в периоде, установленном для проведения проверки при ликвидации, принимались решения без проведения выездной проверки о зачете и (или) возврате разницы между налоговыми вычетами и налогом на добавленную стоимость, исчисленным по реализации товаров (работ, услуг), на общую сумму более 3000 базовых величин.

При этом сумма зачета и (или) возврата разницы определяется исходя из размера базовой величины на дату подачи в регистрирующий орган заявления о ликвидации;

– услуга по независимой оценке деятельности ликвидируемой организации, оказанная аудиторской организацией или аудитором-индивидуальным предпринимателем, не соответствует установленным требованиям по ее оказанию.

Следует отметить, что субъект хозяйствования при наличии аудиторской оценки его деятельности может избежать не только налоговой проверки, но и мер административной ответственности по результатам такой проверки (при внесении исправлений в налоговую отчетность по результатам аудита).

ИМНС РБ по Кобринскому району.