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Цекало заплатил бывшей жене, чтобы она не носила его фамилию

23.12.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

58-летний Александр Цекало за деньги вернул свою фамилию у экс-супруги. 35-летняя Виктория вновь стала Галушкой, пишет Cosmo.

Музыкальный продюсер в марте этого года женился в четвертый раз — на Дарине Эрвин. Актриса и художница на 30 лет младше Цекало. Тот хотел, чтобы возлюбленная носила его фамилию, но она отказалась. Дело в том, что фамилию Цекало носила его предыдущая жена.


Дарина Эрвин с мужем, instagram.com/darina.ervin/

Младшая сестра певицы Веры Брежневой посетила отдел записи актов гражданского состояния. Она согласилась «вернуть» фамилию отцу своих детей.

— Саша поступил по‑мужски: оставил ей дом, машину… И, между прочим, до сих пор полностью содержит семью. Но Галушка никак не хотела расставаться со звездной фамилией. В итоге ничего не оставалось — заплатил. Вика же по условиям договоренностей должна была съездить на родину, в Украину, и официально вернуть себе девичью. Чтобы все прошло честно, Цекало даже нанял адвокатов, которые проконтролировали процесс, — сообщил источник «СтарХита».

Цекало был женат на солистке ансамбля «Шляпа» Алене Шиферман, затем — на певице Лолите Милявской. Третья избранница — Виктория — родила ему двух детей — Александру и Михаила. Продюсер редко общается с ними, а с уже экс-Цекало у него натянутые отношения.

 
 
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