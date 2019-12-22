ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саснович поднялась на пять позиций в рейтинге WTA

23.12.2019 13:38 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Саснович поднялась на пять позиций в рейтинге WTA
Фото из открытых источников

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг. Белоруска Александра Саснович поднялась на пять позиций и сейчас занимает 62-е место. Напомним, на минувшей неделе наша спортсменка участвовала на турнире серии «Челленджер» в Лиможе и дошла до финала, где уступила россиянке Екатерине Александровой.

Саснович поднялась на пять позиций в рейтинге WTA Александра Саснович сыграет в финале теннисного турнира в Лиможе

Лучшей из белорусок в рейтинге по-прежнему остается Арина Соболенко – 11-е место. В сотню лучших также входит Виктория Азаренко – 50-я позиция. Первая ракетка мира – австралийка Эшли Барти.

В мужском рейтинге ATP лучший из белорусов – Егор Герасимов. Он занимает 98-е место. Лидирует испанец Рафаэль Надаль.

Первые крупные турниры нового теннисного сезона стартуют в начале января.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович улучшила свои показатели благодаря успешному выступлению на турнире во Франции.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Минскпроект» показал, каким может быть Национальный выставочный центр у Куропат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика