Саснович поднялась на пять позиций в рейтинге WTA

Источник материала: Аргументы и факты

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг. Белоруска Александра Саснович поднялась на пять позиций и сейчас занимает 62-е место. Напомним, на минувшей неделе наша спортсменка участвовала на турнире серии «Челленджер» в Лиможе и дошла до финала, где уступила россиянке Екатерине Александровой.

Лучшей из белорусок в рейтинге по-прежнему остается Арина Соболенко – 11-е место. В сотню лучших также входит Виктория Азаренко – 50-я позиция. Первая ракетка мира – австралийка Эшли Барти.

В мужском рейтинге ATP лучший из белорусов – Егор Герасимов. Он занимает 98-е место. Лидирует испанец Рафаэль Надаль.

Первые крупные турниры нового теннисного сезона стартуют в начале января.