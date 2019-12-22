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В Гродно двое парней подозреваются в компьютерном саботаже
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно расследуется уголовное дело в отношении парней, которые из интереса проверяли уязвимость сайтов.
Как
Фигуранты использовали специальное программное обеспечение и компьютеры, чтобы с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года совершать аналогичные DoS-атаки на сайты. Проверяются сведения о преступных действиях юношей в отношении более 20 интернет-ресурсов.
Подозреваемые в компьютерном саботаже парни сказали, что они хотели проверить свои способности и навыки, а также найти уязвимости сайтов. Кроме того, один из фигурантов пытался таким образом заработать, размещая объявления о возможности совершения DoS-атак за деньги.
У молодых людей изъяты мобильники и компьютерная техника, по которым будут проведены исследования. Отмечается, что фигуранты обучаются в вузах по специальностям, связанным с информационными технологиями.
Осенью 2019 года неизвестные рассылали электронные сообщения с вредоносным ПО белорусским компаниям.
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Новости Беларуси. В Гродно расследуется уголовное дело в отношении парней, которые из интереса проверяли уязвимость сайтов. Как сообщает УСК по Гродненской...
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