С дорог страны пропали все мобильные камеры скорости. Что произошло

Источник материала: Виртуальный Брест

С середины прошлой недели на дорогах страны не выставляют мобильные камеры, фиксирующие превышение скорости, об этом AUTO,TUT,BY сообщили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».





Фото: Глеб Малофеев

В начале декабря ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения до конца года. Однако столичные водители заметили, что камеры с минских дорог исчезли. После этого корреспондент «НН» проверил несколько точек, где, согласно расписанию, должны были стоять радары — и не увидел ни одного.

В «Безопасных дорогах Беларуси», операторе Единой системы фотофиксации нарушений скорости, AUTO.TUT.BY сообщили, что их сотрудники не выставляют мобильные камеры с 19 декабря. Распоряжение об этом поступило оператору от ГАИ Беларуси и касается всех регионов страны.

— Какое время мы не будем выставлять мобильные датчики — неизвестно, срок не определен. Стационарные камеры продолжают работать, — сообщили в компании.

Что послужило причиной для такого решения, в ГАИ узнать пока не удалось.

Возможно, это связано с недавним высказыванием президента на совещании с силовиками по административной ответственности: «Полагаю, так называемые письма счастья от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля. Но фотофиксация семь лет назад была введена для того, чтобы навести порядок на дороге, а не загнать всех поголовно водителей в разряд злостных нарушителей закона. Тем более что нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными причинами».

Лукашенко подчеркнул, что нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения.

Спустя три дня, 19 декабря, министр внутренних дел дал рекомендации сотрудникам ГАИ максимально организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и дифференцированно подходить к каждому конкретному случаю. В основе — доброжелательный подход к нарушителям и понимание со стороны граждан необходимости соблюдения ПДД .

Также в течение ближайшего времени будет проведена ревизия дорожных знаков, в том числе тех, которые ограничивают максимальную скорость движения.

— Сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Министерство транспорта и коммуникаций, облисполкомы и Мингорисполком) проведут ревизию дорожных знаков и с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости, — сообщил тогда начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк.