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В аптеке №65 в Кореличах проходит новогодняя благотворительная акция «Ёлка здоровья»

23.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В аптеке №65 в Кореличах проходит новогодняя благотворительная акция «Ёлка здоровья»

Дорогие кореличчане!

В целях оказания благотворительной помощи детям из неполных, малообеспеченных семей, а также воспитывающимся в многодетных семьях, домах семейного типа и детских домах, к Рождеству и Новому году с 16 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в Центральной районной аптеке №65 по адресу г.п. Кореличи, ул. Притыцкого, 6 проводится благотворительная акция «Ёлка здоровья».

Как вы можете подарить праздник детишкам? В торговом зале аптеки обратите внимание на украшенную зеленую красавицу. Под ней находится рождественская шкатулка для сбора подарков. Любой желающий может приобрести витамины, биологически активные добавки к пище, другие товары аптечного ассортимента для детей и оставить под нашей «Ёлкой здоровья» в шкатулке.

Спешите делать добрые дела! Подарим радость мальчишкам и девчонкам вместе!

Благодарим за участие!

 
 
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❤ Дорогие кореличчане! В целях оказания благотворительной помощи детям из неполных, малообеспеченных семей, а также воспитывающимся в многодетных семьях, домах
 
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