В аптеке №65 в Кореличах проходит новогодняя благотворительная акция «Ёлка здоровья»

Источник материала: Полымя





❤ Дорогие кореличчане!

В целях оказания благотворительной помощи детям из неполных, малообеспеченных семей, а также воспитывающимся в многодетных семьях, домах семейного типа и детских домах, к Рождеству и Новому году с 16 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в Центральной районной аптеке №65 по адресу г.п. Кореличи, ул. Притыцкого, 6 проводится благотворительная акция «Ёлка здоровья».

Как вы можете подарить праздник детишкам? В торговом зале аптеки обратите внимание на украшенную зеленую красавицу. Под ней находится рождественская шкатулка для сбора подарков. Любой желающий может приобрести витамины, биологически активные добавки к пище, другие товары аптечного ассортимента для детей и оставить под нашей «Ёлкой здоровья» в шкатулке.

Спешите делать добрые дела! Подарим радость мальчишкам и девчонкам вместе!

Благодарим за участие!