Новогодняя иллюминация: как выбрать правильную гирлянду для украшения домов снаружи

Источник материала: Tut.by

Европейская традиция украшать свои дома к Рождеству приживается и у нас: многие серьезно подходят к этому вопросу и закупают десятки метров новогодних гирлянд. Особенно эффектно все это выглядит вечером: деревья, фасады, окна и свесы крыш сияют и переливается, создают праздничное настроение. Как правильно организовать новогоднюю иллюминацию и какие светодиодные украшения можно использовать на улице — в нашем материале.



Фото: proecty-domov.ru

Схема праздничного освещения

Задача новогодней иллюминации — создать особенное, праздничное настроение и попутно подчеркнуть достоинства участка. В праздничной подсветке все должно быть подчинено новогодней теме. Как рекомендует forumhouse, первым делом нужно определить центр новогодней композиции.

Обычно выбирают один вариант из трех: дом, ель или большое красивое дерево, крупная снежная скульптура. Выбранный объект нужно максимально выделить подсветкой, а уже от него будет плясать весь новогодний проект.



Фото: proecty-domov.ru

Объекты второго плана: беседка, пергола, колодец, ограда, дорожка, некоторые деревья и кустарники.

Контуры дома, дорожек, любых построек делают по принципу детского рисунка, чтобы ни одна линия не «висела в воздухе», а соединялась со следующей. В темноте не должна светиться только линия крыши, без контуров фасада, и наоборот — это будет странно и некрасиво.



Фото: svitlo.com

Если дерево не центр композиции, для подсветки лучше брать самые мелкие лампочки.

На маленьком участке с натуральным ландшафтом бывает достаточно мягкой подсветки елки, возможно, ничего больше не потребуется. Если выполняется световое оформление фасада, его необходимо подкрепить подсветкой дорожки.



Фото: svitlo.com

Если бюджет праздничной подсветки ограничен, можно просто украсить несколько деревьев сеткой со светодиодами — и праздничная атмосфера создана. Такие гирлянды хороши тем, что потребляют мало электричества и не опасны высоким напряжением, а для оформления нужно лишь выбрать лишь цвет и длину изделия.

Современные осветительные средства позволяют «нарисовать» на своем участке рождественскую картину любой сложности. Для этого сейчас используются гирлянды со светодиодами.

Для новогоднего украшения участка используются следующие светодиодные устройства:

Прибор Характеристика Где используют Дюралайт Прозрачный полихлорвиниловый шнур со светодиодами внутри. Защищен от сырости, холода, ультрафиолета. Яркость светильника увеличивается при понижении температуры. Можно разрезать на отрезки определенной длины. Для украшения фасада, крыльца, окон, обозначения контура дома, обозначения дорожек и др. Белт-лайт Довольно толстый провод с крупными лампочками (4,5 — 5 см). Для украшения действительно больших объектов, например для создания эффекта бегущих огней на огромной ели. Сеть (нетлайт) Гирлянда-сеть с ячейками-квадратами или ячейками-ромбами с LED-лампами в местах пересечения нитей. Для украшения окон, фасадов, архитектурных элементов. Клип-лайт Низковольтная гирлянда для деревьев (12 или 24 В) Для украшения деревьев и кустарников. Занавес Гирлянда, состоящая из одного основного горизонтального провода, к которому крепятся ниспадающие нити со светодиодами. Занавес можно расположить на окне с внутренней стороны. Уличные разновидности подойдут для украшения фасада дома. Простые светодиодные гирлянды Лампы в герметичном пластиковом корпусе — самый экономичный вариант. Часто используются для постоянного, непраздничного декоративного наружного освещения. Универсальны, применяются везде. Ими украшают окна, открытые балконы, заборы, перила, крыши. Бахрома и сосулька (айсикл) Как и занавес, это горизонтальный шнур со свешивающимися нитями, но у бахромы нити имеют разную длину. Чаще всего для новогодней подсветки крыши дома. Светодиодные консоли Прочный каркас, оснащенный дюралайтом. Может светиться разными цветами. Для украшения вертикальных конструкций.

Китай бывает разный

Большинство гирлянд сделаны в Китае, но качество у них разное. Для начала поспросите у продавца инструкцию по монтажу. Из нее можно понять, какие у этой гирлянды есть ограничения для установки на участке.

Дело в том, что многие виды гирлянд могут быть непригодны для улицы — только для помещений. Как определить уличные гирлянды?



Фото: proecty-domov.ru

В инструкции должна быть указана степень защиты. Многие пренебрегают этим, выбирая для монтажа под открытым небом новогоднюю гирлянду со степенью защиты IP44. Такая гирлянда имеет защиту от брызг воды произвольного направления, и монтировать ее на улице можно только при условии, что будет исключено прямое воздействие струи воды. Например, такой гирляндой можно украсить дом вдоль крыши, которая защитит ее от прямого попадания снега или воды. IP54 уже способна выдержать дождь и непогоду. Самая высокая степень защиты — IP67.



Фото: multimart.by



Фото: desires-ocean.ru

Как отличить, у кого какие гирлянды по качеству? Смотреть на толщину проводов: они должны выдерживать налипший снег и сосульки. Кроме этого, эксперты рекомендуют обращать внимание на гибкость и сам провод внутри гирлянды — из меди он или алюминия. Медные провода служат как минимум в два раза больше, чем алюминиевые, они более гибкие и выдерживают более высокие нагрузки. Это значит, что иллюминация прослужит не один сезон.