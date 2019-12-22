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Единый экономический апелляционный суд создается в Беларуси

23.12.2019 13:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Единый экономический апелляционный суд создается в Беларуси

фото: tdp-moskva.ru

Суд расположится в Минске. Рассмотрение дел будет проходить в режиме видео-конференц-связи.

Поскольку три четверти апелляционных жалоб поступают на решения областного и городского экономических судов, принято решение разместить единый апелляционный экономический суд в столице. Об этом рассказал председатель Верховного суда Валентин Сукало, пишет БЕЛТА.

Сукало объяснил также необходимость создания нового судебного органа: "Сейчас сложилась такая ситуация, когда экономические областные суды рассматривают споры по первой инстанции и они же рассматривают эти споры в апелляционном порядке. На наш взгляд, это не совсем правильно, - продолжил он. - У нас есть такое общее правило и принцип: один суд - одна инстанция. Если в одном суде есть две инстанции - это уже не очень хорошо с точки зрения правосудия. Мы исходим из того, что нужно разделить эти инстанции: экономические областные суды - по первой инстанции, а затем апелляционные жалобы будет рассматривать единый экономический апелляционный суд в Минске".

Создание такого суда, по его мнению, "повысит качество рассмотрения экономических споров и позволит завершать правосудие на апелляционной стадии".

Сначала новый суд расположится в здании, где сейчас работают суды Первомайского и Советского районов Минска - в следующем году они переедут в новое, строящееся здание.

Работать в едином экономическом апелляционном суде будут около 20 наиболее опытных судей. Рассмотрение дел будет проходить в режиме видео-конференц-связи. То есть спорящие стороны будут приглашать не в Минск, а в специальные студии на базе областных судов.

Все необходимые действия по созданию единого экономического апелляционного суда планируется реализовать в течение 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд расположится в Минске. Рассмотрение дел будет проходить в режиме видео-конференц-связи.
 
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