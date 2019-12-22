В минском прокате новый лидер. Вы угадаете, что за он, с одного раза

Источник материала: Tut.by

Списки самых кассовых фильмов за прошлую неделю в Минске готовы. В них попали, понятное дело, премьерные «Звездные войны», а еще второй «Полицейский с Рублевки», который застолбил за собой статус новых «Елок». Помимо них — хит декабря «Холодное сердце», новый уровень «Джуманджи» и мультик про фиксиков. Как распределились места — в нашем традиционном обзоре.



Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY



