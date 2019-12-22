ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В минском прокате новый лидер. Вы угадаете, что за он, с одного раза

23.12.2019 14:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Списки самых кассовых фильмов за прошлую неделю в Минске готовы. В них попали, понятное дело, премьерные «Звездные войны», а еще второй «Полицейский с Рублевки», который застолбил за собой статус новых «Елок». Помимо них — хит декабря «Холодное сердце», новый уровень «Джуманджи» и мультик про фиксиков. Как распределились места — в нашем традиционном обзоре.


Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 16 — 22 декабря

  

SilverScreen

1. Звездные Войны: Скайуокер. Восход
2. Джуманджи: Новый уровень
3. Фиксики против кработов
4. Холодное сердце 2
5. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2

КиноМинска

1. Звездные Войны: Скайуокер. Восход
2. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
3. Джуманджи: Новый уровень
4. Холодное сердце 2
3. Фиксики против кработов

Falcon Club Бутик Кино

1. Звездные Войны: Скайуокер. Восход
2. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
3. Фиксики против кработов
4. Джуманджи: Новый уровень
5. Холодное сердце 2

АртКинотеатр

1. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
2. Холодное сердце 2
3. Джуманджи: Новый уровень
4. Звездные Войны: Скайуокер. Восход
5. Фиксики против кработов

Фильм недели — «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»


Когда: до 5 января

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5,50 рубля

Купить билет

 

Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Списки самых кассовых фильмов за прошлую неделю в Минске готовы. В них попали, понятное дело, премьерные «Звездные войны», а еще второй «Полицейский с Рублевки»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новогодняя иллюминация: как выбрать правильную гирлянду для украшения домов снаружи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика