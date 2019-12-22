Минчанина Ваню Борисюка лечат в долг. Родители просят помощи

Источник материала: Вороновская газета





Семья Борисюк с 2015 года борется за жизнь и здоровье своего сына Вани. Сейчас ему 9 лет. У мальчика нейробластома, которая проросла уже в спинномозговой канал, затронула мышцы спины.

После первых курсов лечения болезнь вернулась снова. Мальчика сейчас лечат в Испании антителами, проводят операции на позвоночнике.

– Нам выставили счёт на 156.990 евро, говорят родители Вани, Александр и Лариса, – и начали лечение в долг, сказали время не ждет. Мы уже обращались ко всем очень много раз, но поймите – у нас неоткуда взять денег на лечение сына. Мы так боролись за Ванюшу, чтоб он жил, но все бессонные ночи, постоянный жуткий страх за его жизнь – такая ничтожная цена за то, чтобы родной наш маленький человечек продолжал ЖИТЬ!

Полная история Ванюши и весь перечень документов размещены на сайте helpivan.by .

Помочь Ване можно, переведя средства на благотворительный счет :

Благотворительный счет в белорусских рублях открыт в ЦБУ 511 — г. Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100325912; МФО АКВВВY2X: Получатель платежа ОАО Беларусбанк

— белорусские рубли — транзитный счет BY64AKBB38193823000480000000 на благотворительный счет BY08AKBB31340000017655220401 в отделении 511/401, бессрочный. Код банка 795.

Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет Борисюка Александра Дмитриевича на расходы, связанные с лечением и реабилитацией сына Борисюка Ивана Александровича.

А также можно пополнить открытый на лечение Ванюши баланс Тел. МТС +375-29-211-81-85

https:// belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/ blagotvoritelnost/5255

На канале ЮТУБ снят фильм о лечении Ивана в Испании: https:// youtu.be/Bt9mLegmYjo