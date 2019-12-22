ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назначили председателем без ее согласия

23.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкая пенсионерка Светлана Осипова занимается йогой, танцами, ходит в бассейн и собирается изучать китайский язык. В интервью нашей газете она вспоминает, как поднимала с лопаток отстающий колхоз, боролась с подлыми и нечистыми на руку работниками конторы и учила доярок осваивать новое оборудование.

 

Назначили председателем без ее согласия
Фото Михаила Левцова

О боевой женщине на передовых рубежах читайте в газете «Горецкий вестник» за 21 декабря

 

Газету можно купить в любом киоске «Белсоюзпечати» или здесь. А лучше подпишитесь вот тут за пару кликов — и получайте старейшую газету города регулярно в свой почтовый ящик.


 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Горецкая пенсионерка Светлана Осипова занимается йогой, танцами, ходит в бассейн и собирается изучать китайский язык. В интервью нашей газете она вспоминает, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рублевые депозиты в 2020 году будут выгоднее валютных эксперт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика