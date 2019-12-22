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Назначили председателем без ее согласия
23.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкая пенсионерка Светлана Осипова занимается йогой, танцами, ходит в бассейн и собирается изучать китайский язык. В интервью нашей газете она вспоминает, как поднимала с лопаток отстающий колхоз, боролась с подлыми и нечистыми на руку работниками конторы и учила доярок осваивать новое оборудование.
О боевой женщине на передовых рубежах читайте в газете «Горецкий вестник» за 21 декабря
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Горецкая пенсионерка Светлана Осипова занимается йогой, танцами, ходит в бассейн и собирается изучать китайский язык. В интервью нашей газете она вспоминает, как...
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