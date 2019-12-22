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«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новогоднее настроение для всех в эти дни дарит благотворительный марафон «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник во Дворце культуры ветеранов объединил семьи участников войны в Афганистане. Для гостей подготовили яркое представление с играми и хороводами. Подарки юные участники получили от Деда Мороза и Снегурочки.
Николай Кожемяченко, ветеран войны в Афганистане:
На этом сюрпризы не заканчиваются. Более 200 семей ветеранов посетят на дому.
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Новости Беларуси. Новогоднее настроение для всех в эти дни дарит благотворительный марафон «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник во...
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