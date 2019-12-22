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«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане

23.12.2019 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новогоднее настроение для всех в эти дни дарит благотворительный марафон «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане

Праздник во Дворце культуры ветеранов объединил семьи участников войны в Афганистане. Для гостей подготовили яркое представление с играми и хороводами. Подарки юные участники получили от Деда Мороза и Снегурочки.  

«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане


Валерий Гайдукевич, председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
Подарки мы делаем необычные: что попросили дети, то мы и купили, и сладкие подарки.

«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане

Николай Кожемяченко, ветеран войны в Афганистане:
Они еще немножко верят в сказку, маленькие дети. Поэтому это праздник для них. Пусть у них в жизни будет счастье, удача.

«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане

«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане

На этом сюрпризы не заканчиваются. Более 200 семей ветеранов посетят на дому. 

Люди в материале: Валерий Гайдукевич, Николай Кожемяченко
 
 
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Новости Беларуси. Новогоднее настроение для всех в эти дни дарит благотворительный марафон «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник во...
 
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