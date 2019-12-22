Почему с дорог Беларуси пропали мобильные фиксаторы скорости

Мобильные камеры фиксаторы превышения скорости не выставляются на дорогах страны.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» (оператор Единой системы фотофиксации нарушений скорости).

Стало известно, что сотрудники оператора получили распоряжение от ГАИ с 19 декабря не выставлять мобильные датчики. С этого дня ГАИ, Минтранспорта и Мингорисполком проводят ревизию дорожных знаков.

«С учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости», - сообщали в ГАИ.

Стационарные видеокамеры продолжают работать.

Напомним, что на совещании по вопросам административной ответственности 16 декабря Александр Лукашенко приказал разобраться с административными наказаниями, нехваткой парковок и «палочно-галочной системой», которой грешат во всех отраслях.

По его словам, некоторые работники просто хотят отличиться, проявляют излишнее рвение, составляя ненужные протоколы. Показателем успешной работы, по его словам, должно быть не большое количество зафиксированных нарушений и выписанных штрафов, а реальное сокращение административных проступков в результате профилактических действий.

Президент поручил разгрузить участки дорог, где происходит наибольшее количество правонарушений. Нужно также увеличить число парковочных мест там, где это необходимо.