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«Русский флаг вернется в Брест»: у здания посольства Беларуси в Москве прошел пикет с призывом присоединения

23.12.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Активисты российского движения «Вместе» провели в Москве пикет у посольства Беларуси в России с призывом «углубленной интеграции» России и Беларуси. «Русский флаг вернется в Брест, Лукашенко — под арест», «Польские паны, вон из Белой Руси», «Европа в Москве, а не в Вильнюсе», — написали они на самодельных плакатах.

Фото из телеграм-канала Элехтарат

 
Теги: Брест
 
 
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  Активисты российского движения «Вместе» провели в Москве пикет у посольства Беларуси в России с призывом «углубленной интеграции» России и Беларуси. «Русский...
 
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