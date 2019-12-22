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«Русский флаг вернется в Брест»: у здания посольства Беларуси в Москве прошел пикет с призывом присоединения
23.12.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Активисты российского движения «Вместе» провели в Москве пикет у посольства Беларуси в России с призывом «углубленной интеграции» России и Беларуси. «Русский флаг вернется в Брест, Лукашенко — под арест», «Польские паны, вон из Белой Руси», «Европа в Москве, а не в Вильнюсе», — написали они на самодельных плакатах.
Фото из телеграм-канала Элехтарат
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«Русский флаг вернется в Брест»: у здания посольства Беларуси в Москве прошел пикет с призывом присоединения
Активисты российского движения «Вместе» провели в Москве пикет у посольства Беларуси в России с призывом «углубленной интеграции» России и Беларуси. «Русский...
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