Погода на неделе: к выходным похолодает

Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси к выходным похолодает.

Во вторник, 24 декабря, атмосферные фронты обусловят на большей части территории дожди, местами по юго-западу - сильные дожди. Ночью и утром во многих районах, днем местами сохранится туман. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем - 5-10 градусов выше нуля.

В среду, 25 декабря, временами ожидаются осадки, в основном дождь, местами - слабый туман. В течение суток будет от 1 до 7 градусов тепла.

В четверг, 26 декабря, на большей части территории республики будут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. В течение суток будет от нуля до плюс 6, ночью при прояснениях - до минус 2.

В пятницу, 27 декабря, временами небольшой снег, мокрый снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от 2 градусов мороза до 3 тепла.



