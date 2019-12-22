Шампанское и икра - совсем не редкость

Источник материала: Ивьевский край

Снега нет, мороза нет, но в воздухе упрямо витает ожидание праздника. Уже гордо взирает на прохожих главная елка района, зажигаются гирлянды и огоньки в окнах домов, организаций, учреждений, торговых объектов - весь район готовится к традиционному конкурсу на лучшее новогоднее оформление зданий и территорий. И превращается все вокруг в феерическую сказку.

Зрелищами займется культура района. Ее работники горазды на самые яркие творческие проекты.

А по части "хлеба" мы обычно задаем вопросы торговле города. Что и где можно купить, когда начнутся поступления товаров.





































Мы прошлись по городу, поговорили с теми, кто в курсе всех этих вопросов, и сегодня делаем своеобразную навигационную услугу для своих читателей.

Начнем с того, что времена повального дефицита давно ушли в историю. И теперь бывшие дефициты давно перешли в разряд обычных продовольственных товаров, которые только нужно празднично оформить и подать к столу. Тут тебе настоящие икра красная, икра черная, икра имитированная, "заморская баклажанная", всевозможные мясные и рыбные изыски, торты, печенье, конфеты и разные сладости.

Шампанское - главный напиток под куранты новогодней ночи - во всех магазинах тоже в ассортименте, как и более крепкие алкогольные напитки, а также вина на любой вкус и кошелек. Торгуют фактически везде готовыми подарочными наборами конфет и иных сладостей, которые в эти дни будут “сыпаться” на мальчиков и девочек отовсюду: дома, в школах, в садах, на работе родителей и т.д.

Овощи, фрукты у нас нынче в продаже круглогодично. Прямо как в советском анекдоте, где наш корреспондент спрашивает у американца, когда в магазинах у них появляется клубника (имея в виду сезон), а тот отвечает: "В 6 утра".

Главный фрукт праздника тоже будет на прилавках в изобилии. Речь идет, конечно же, о мандаринах, запах которых еще с далеких советских времен у каждого ассоциировался с елкой и Новым годом. И такими товарами торгуют все торговые предприятия района: супермаркеты "Санта", "Копеечка", "Хит", а также наши родные, привычные продовольственные магазины "Родны кут", "Виктория" и прочие.

Как сказала нам главный специалист отдела экономики Ивьевского районного исполнительного комитета Марина Юльяновна Гойдь, во всех этих магазинах, конечно же, будут действовать праздничные скидки. Несмотря на то, что идет реорганизация Ивьевского филиала Гродненского облпотребобщества (часть сельских магазинов потребкооперации уже перешла к Вороновскому филиалу, остальные постепенно перейдут к Лидскому), это никак не скажется на торговом обслуживании населения района. Пока Ивьевский филиал еще работает по своим планам и также принимает участие в предпраздничной торговле. Ожидаются в магазинах непродовольственных товаров два дня торговли по сниженным ценам.

Везде, естественно, присутствует новогодний антураж, украшение витрин и специально оформленных уголков. Продаются новогодние игрушки, хлопушки, бенгальские огни и прочие атрибуты волшебных зимних праздников. Особенно широко они представлены, по словам Марины Юльяновны, в магазине "Чайка". И это подтвердила нам в магазине, отметив, что действительно в "Чайке" большой выбор товаров новогодне-рождественской тематики: сувениры с хозяйкой наступающего года по восточному гороскопу Крысой, игрушки, подарки, красивые праздничные свечи, гирлянды, дождик, яркие елочные игрушки, электрические гирлянды и другая красивая и приятная праздничная утварь. Само собой, регулярно в продаже искусственные елки в ассортименте. Правда, их также регулярно почти сразу и раскупают.

Для любителей елок натуральных, со свежим, а не искусственным запахом хвои, с 20 декабря, по словам Марины Юльяновны Гойдь, Ивьевский лесхоз организовал во всех своих лесничествах елочные базары. 10 мест в районе, где вы сможете купить хвойные деревья к новогодним и рождественским праздникам. Также будут работать елочные базары и на рынке Ивьевского филиала Гродненского облпотребобщества. Самая высокая цена (а это деревья от 2 до 3 метров) всего 11,3 рубля.

Надеемся, наша подсказка правильно сориентирует вас в предпраздничных закупочных хлопотах. Если так, рады были вам помочь. С наступающими праздниками! Пусть они будут радостными и добрыми.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.