Сколько будет стоить в 2019-м новогодний подарок из белорусских конфет?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около 2 миллионов подарков выпустят предприятия концерна «Белгоспищепром» к Новому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ассортимент самый разнообразный. Ценовой диапазон – от 3,5 до 36 рублей. Некоторое количество сладких комплектов пойдет на экспорт.