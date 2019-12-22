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Сколько будет стоить в 2019-м новогодний подарок из белорусских конфет?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около 2 миллионов подарков выпустят предприятия концерна «Белгоспищепром» к Новому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ассортимент самый разнообразный. Ценовой диапазон – от 3,5 до 36 рублей. Некоторое количество сладких комплектов пойдет на экспорт.
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Новости Беларуси. Около 2 миллионов подарков выпустят предприятия концерна «Белгоспищепром» к Новому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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