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Нацбанк впервые вводит в обращение памятные монеты достоинством 2 рубля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нумизматы, собирающие современную белорусскую тематику, получат к новогодним праздникам очень долгожданный подарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конце этой недели в обращение выходят шесть миниатюр серии «Архитектурное наследие». Они станут первыми памятными монетами достоинством 2 рубля.
Физические параметры, металл, масса, диаметр и толщина совершенно идентичны двухрублевкам, находящимся сейчас в обращении. Все монеты отчеканены качеством анциркулейтед и тиражом 25 тысяч каждая.
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Новости Беларуси. Нумизматы, собирающие современную белорусскую тематику, получат к новогодним праздникам очень долгожданный подарок, сообщили в программе...
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