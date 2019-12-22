Нацбанк впервые вводит в обращение памятные монеты достоинством 2 рубля

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нумизматы, собирающие современную белорусскую тематику, получат к новогодним праздникам очень долгожданный подарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце этой недели в обращение выходят шесть миниатюр серии «Архитектурное наследие». Они станут первыми памятными монетами достоинством 2 рубля.





Физические параметры, металл, масса, диаметр и толщина совершенно идентичны двухрублевкам, находящимся сейчас в обращении. Все монеты отчеканены качеством анциркулейтед и тиражом 25 тысяч каждая.