ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк впервые вводит в обращение памятные монеты достоинством 2 рубля

23.12.2019 18:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нумизматы, собирающие современную белорусскую тематику, получат к новогодним праздникам очень долгожданный подарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце этой недели в обращение выходят шесть миниатюр серии «Архитектурное наследие». Они станут первыми памятными монетами достоинством 2 рубля.

Нацбанк впервые вводит в обращение памятные монеты достоинством 2 рубля

Физические параметры, металл, масса, диаметр и толщина совершенно идентичны двухрублевкам, находящимся сейчас в обращении. Все монеты отчеканены качеством анциркулейтед и тиражом 25 тысяч каждая.

Больше новостей экономики за 23 декабря здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Нумизматы, собирающие современную белорусскую тематику, получат к новогодним праздникам очень долгожданный подарок, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОТ ПЕРВОГО СЛОВА ДО ПЕРВОГО ШАГА: «СОБИРАЕШЬ ВСЮ ВОЛЮ В КУЛАК И ВПЕРЕД…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика