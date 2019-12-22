Кубок Дэвиса, Alliance Trophy, Кубок мира по таэквондо пройдут в Беларуси в 2020 году

В будущем году Беларусь примет более ста международных спортивных мероприятий. В их числе: матч Кубка Дэвиса среди теннисистов-мужчин, международные соревнования по танцевальному спорту, Alliance Trophy, Кубок мира по таэквондо, Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов.



