Выбираем обои на кухню: что учесть при косметическом ремонте?

Источник материала: Tut.by



Обои — простой и бюджетный вариант для косметической отделки кухни. Они стоят дешевле, чем покраска, не требуя особой подготовки стен. Если вы не можете определиться с тем, какие обои клеить на кухне, читайте статью.

Новички в ремонте сомневаются в вопросе: а можно ли клеить обои на кухне? Отвечаем честно: можно и нужно! Однако прежде чем приступить к выбору обоев, изучите их виды.

Виды обоев для кухни





Чтобы определиться, какие обои клеить на кухне, внимательно изучите предложения, которые готов предложить каждый магазин обоев из каталога TAM.BY.

Виниловые обои . Это популярный вид обоев для кухни, потому что обладают высокой влагостойкостью. Легко клеятся и маскируют неровности на стенах, не поддаются образованию плесени. Не выгорают под солнечным светом. Однако при выборе данного варианта учтите, что виниловые обои обладают низкой способностью пропускать воздух. Это значит, что комнату придется проветривать часто.

. Это популярный вид обоев для кухни, потому что обладают высокой влагостойкостью. Легко клеятся и маскируют неровности на стенах, не поддаются образованию плесени. Не выгорают под солнечным светом. Однако при выборе данного варианта учтите, что виниловые обои обладают низкой способностью пропускать воздух. Это значит, что комнату придется проветривать часто. Текстурные обои . Имитируют разные материалы — кирпич, дерево, ткань, штукатурку, — поэтому имеют второе название — «компакт-винил». Легко моются, практически не царапаются, радуют большим разнообразием дизайна и цветовой гаммы. Однако за качественное покрытие приготовьтесь отдать приличную сумму — текстурные обои отличаются высокой ценой.

. Имитируют разные материалы — кирпич, дерево, ткань, штукатурку, — поэтому имеют второе название — «компакт-винил». Легко моются, практически не царапаются, радуют большим разнообразием дизайна и цветовой гаммы. Однако за качественное покрытие приготовьтесь отдать приличную сумму — текстурные обои отличаются высокой ценой. Обои под покраску . В их основе лежит винил, который стойко переносит прямые и скользящие солнечные лучи, препятствует выгоранию цвета. Обои устойчивы к перепадам температур и повышенной влажности комнаты. А это для кухни немаловажно.

. В их основе лежит винил, который стойко переносит прямые и скользящие солнечные лучи, препятствует выгоранию цвета. Обои устойчивы к перепадам температур и повышенной влажности комнаты. А это для кухни немаловажно. Флизелиновые обои . Особенность покрытия в том, что клей наносится не на бумагу, а на стены. При поклейке не мнутся и не надрываются, удачно справляются с маскировкой неровностей на стенах. Часто флизелиновые обои используют в дизайне скандинавского стиля, в котором отдается преимущество экологичным товарам. Изготавливаются из волокон целлюлозы, свободно пропускают воздух и переносят влагу.

. Особенность покрытия в том, что клей наносится не на бумагу, а на стены. При поклейке не мнутся и не надрываются, удачно справляются с маскировкой неровностей на стенах. Часто флизелиновые обои используют в дизайне скандинавского стиля, в котором отдается преимущество экологичным товарам. Изготавливаются из волокон целлюлозы, свободно пропускают воздух и переносят влагу. Стеклообои . Пожаробезопасны, устойчивы к разным температурам и повышенному уровню влаги. Изготавливаются из стекла, вытянутого в нити с добавлением крахмала и воды. Экологически чистые, так как в состав входят природные материалы — песок, глина, известняк, сода.

Несколько советов





Совет 1. Выбирайте на кухню обои с любым принтом. Не обязательно клеить полотно с рисунком кастрюль, натюрмортов и других «кухонных штампов». Приобретите то, что вам по душе.

Совет 2. Если вы позаботились об установке фартука и активно пользуетесь вытяжкой, допускается клеить не только моющиеся обои. При должной защите стен вы будете мыть кухню крайне редко, в отличие от коридора или ванной. В последних двух случаях обои затираются чаще.

Совет 3. Бумажные обои на кухне не будут впитывать запахи. Поэтому нет смысла отказываться от них. История с запахами — это миф, сколько бы вы ни принюхивались к стенам у себя дома или в гостях.

Совет 4. Не беспокойтесь об износостойкости. Обои на кухне служат такой же срок, как и в жилых комнатах. Даже наоборот: в рабочей зоне или рядом с диваном они загрязняются и истираются быстрее. Одинаково рекомендуется переклеивать покрытие раз в 5−7 лет.

Совет 5. Внимательно отнеситесь к фактурным обоям. На них скапливается больше пыли — а значит, периодическая уборка стен неизбежна. Пыль будет оседать меньше, если установить мощную вытяжку. А вот мыть обои на кухне не обязательно: можно обойтись пылесосом.

Совет 6. Не клейте по всей поверхности стен обои с крупным принтом. Иначе интерьер получится перегруженным и навязчивым. Советуем размещать принт для выделения какой-то одной зоны — это украсит дизайн и придаст особенного стиля.

Если вы уже определились с тем, какие обои клеить на кухне, загляните в каталог TAM.BY — в одном месте мы собрали нужные услуги по продаже обоев разной ценовой категории.