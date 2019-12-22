|
Выбираем обои на кухню: что учесть при косметическом ремонте?
Источник материала: Tut.by
Новички в ремонте сомневаются в вопросе: а можно ли клеить обои на кухне? Отвечаем честно: можно и нужно! Однако прежде чем приступить к выбору обоев, изучите их виды.
Виды обоев для кухни
Чтобы определиться, какие обои клеить на кухне, внимательно изучите предложения, которые готов предложить каждый
Несколько советов
Совет 1. Выбирайте на кухню обои с любым принтом. Не обязательно клеить полотно с рисунком кастрюль, натюрмортов и других «кухонных штампов». Приобретите то, что вам по душе.
Совет 2. Если вы позаботились об установке фартука и активно пользуетесь вытяжкой, допускается клеить не только моющиеся обои. При должной защите стен вы будете мыть кухню крайне редко, в отличие от коридора или ванной. В последних двух случаях обои затираются чаще.
Совет 3. Бумажные обои на кухне не будут впитывать запахи. Поэтому нет смысла отказываться от них. История с запахами — это миф, сколько бы вы ни принюхивались к стенам у себя дома или в гостях.
Совет 4. Не беспокойтесь об износостойкости. Обои на кухне служат такой же срок, как и в жилых комнатах. Даже наоборот: в рабочей зоне или рядом с диваном они загрязняются и истираются быстрее. Одинаково рекомендуется переклеивать покрытие раз в 5−7 лет.
Совет 5. Внимательно отнеситесь к фактурным обоям. На них скапливается больше пыли — а значит, периодическая уборка стен неизбежна. Пыль будет оседать меньше, если установить мощную вытяжку. А вот мыть обои на кухне не обязательно: можно обойтись пылесосом.
Совет 6. Не клейте по всей поверхности стен обои с крупным принтом. Иначе интерьер получится перегруженным и навязчивым. Советуем размещать принт для выделения какой-то одной зоны — это украсит дизайн и придаст особенного стиля.
Если вы уже определились с тем, какие обои клеить на кухне, загляните в каталог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обои - простой и бюджетный вариант для косметической отделки кухни. Они стоят дешевле, чем покраска, не требуя особой подготовки стен. Если вы не можете...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)