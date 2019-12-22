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Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ

23.12.2019 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычную новогоднюю елку установили у проходной Минского тракторного завода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ

Гигантская ель высотой 12 метров собрана из 50 живых деревьев и украшена купольным занавесом из 74 гирлянд (именно столько лет МТЗ). Оригинальную идею новогодней ели минчане оценили.

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ

Она очень большая. Она напоминает детство. Яркая, сверкает вся.

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ

Мне очень интересно. Завтра или в выходные дни здесь будет людей очень много.

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»:
В этом году попадают праздники практически через два дня. И у нас очень много начинается детских праздников. Для того, чтобы дети приходили и тракторозаводцы ощущали этот праздник, наступающий Новый год, и принято было решение сделать такую сказочную новогоднюю карусель.

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ

В центре новогодней карусели небольшая ярмарка. Размещено семь деревянных домиков с фуд-кортом и согревающими напитками.

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ

Люди в материале: Андрей Сусленков
 
 
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Новости Беларуси. Необычную новогоднюю елку установили у проходной Минского тракторного завода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гигантская...
 
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