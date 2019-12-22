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Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычную новогоднюю елку установили у проходной Минского тракторного завода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Гигантская ель высотой 12 метров собрана из 50 живых деревьев и украшена купольным занавесом из 74 гирлянд (именно столько лет МТЗ). Оригинальную идею новогодней ели минчане оценили.
Она очень большая. Она напоминает детство. Яркая, сверкает вся.
Мне очень интересно. Завтра или в выходные дни здесь будет людей очень много.
Андрей Сусленков, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»:
В центре новогодней карусели небольшая ярмарка. Размещено семь деревянных домиков с фуд-кортом и согревающими напитками.
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Новости Беларуси. Необычную новогоднюю елку установили у проходной Минского тракторного завода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гигантская...
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