Литва вводит новые ограничения для электроэнергии с БелАЭС

Гитанас Науседа, передает ru.delfi.lt. Соответствующие изменения в законах, принятых парламентом, подписал в понедельник президент страны, передает





Принятые поправки, как полагает Науседа, дадут государственным ведомствам Литвы дополнительные рычаги для защиты от продажи электроэнергии, выработанной на Белорусской АЭС. Президент Литвы добавил, что готов вместе с ответственными ведомствами внести при необходимости дополнительные предложения по защите интересов государства и его жителей.





Президентская пресс-служба добавила, что Науседа будет добиваться как можно более быстрой синхронизации литовских энергосетей с сетями Западной Европы. Вопрос об отказе от покупки электричества с БелАЭС он планирует постоянно поднимать на двусторонних и многосторонних встречах с руководителями государств Евросоюза (ЕС) и стран-партнеров.









В соответствии с изменениями в четырех законах, после ввода БелАЭС в эксплуатацию литовские предприятия не получат разрешения на импорт электроэнергии с нее. Если же государственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий обнаружит, что импортер представляет угрозу для безопасности страны, его лицензию приостановят. Поправки вступят в силу с января 2020 года.





Литва активно борется против БелАЭС, которую строят у ее границы, в Островце. В июне 2017 года литовский Сейм законодательно признал, что БелАЭС является опасной и представляет угрозу для нацбезопасности Литвы, а также для окружающей среды и общественного здоровья.