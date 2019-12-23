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Литва вводит новые ограничения для электроэнергии с БелАЭС

23.12.2019 21:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва вводит дополнительные меры, чтобы предотвратить попадание электроэнергии с Белорусской АЭС.

Соответствующие изменения в законах, принятых парламентом, подписал в понедельник президент страны Гитанас Науседа, передает ru.delfi.lt.

Принятые поправки, как полагает Науседа, дадут государственным ведомствам Литвы дополнительные рычаги для защиты от продажи электроэнергии, выработанной на Белорусской АЭС. Президент Литвы добавил, что готов вместе с ответственными ведомствами внести при необходимости дополнительные предложения по защите интересов государства и его жителей.

Президентская пресс-служба добавила, что Науседа будет добиваться как можно более быстрой синхронизации литовских энергосетей с сетями Западной Европы. Вопрос об отказе от покупки электричества с БелАЭС он планирует постоянно поднимать на двусторонних и многосторонних встречах с руководителями государств Евросоюза (ЕС) и стран-партнеров.


В соответствии с изменениями в четырех законах, после ввода БелАЭС в эксплуатацию литовские предприятия не получат разрешения на импорт электроэнергии с нее. Если же государственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий обнаружит, что импортер представляет угрозу для безопасности страны, его лицензию приостановят. Поправки вступят в силу с января 2020 года.

Литва активно борется против БелАЭС, которую строят у ее границы, в Островце. В июне 2017 года литовский Сейм законодательно признал, что БелАЭС является опасной и представляет угрозу для нацбезопасности Литвы, а  также для окружающей среды и общественного здоровья.
 
 
Ссылка на источник 22
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Литва вводит дополнительные меры, чтобы предотвратить попадание электроэнергии с Белорусской АЭС.
 
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