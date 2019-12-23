В Бресте состоялся премьерный показ новогоднего музыкального спектакля на мове «Калядкi»

Источник материала: Виртуальный Брест

21 декабря 2019 года в зале Брестской областной филармонии состоялся премьерный показ новогоднего музыкального спектакля «Калядкi». Уже не первый год участниками новогодних спектаклей здесь становятся воспитанники детской эстрадной студии «7 НОТ» под руководством Натальи Олеговны Мурзиной.





В этом году в основу музыкальной постановки легла сказка Игоря Кузьминича «Пра гандляра Пятра, Казу i Каляды». А чтобы эта история была интересна и понятна зрителям любого возраста, потребовалось тесное творческое сотрудничество Брестской областной филармонии, режиссёра и артистов театра «Напротив», музыкантов ансамбля «Рапсодия» и юных вокалистов студии «7 НОТ». И если административную и финансовую части взяла на себя филармония, то творческую и техническую – театр «Напротив». И «закипела» работа.





Русская народная пословица гласит: «Готовь сани летом». Эта постановка очень сложная технически, потребовалось полгода подготовки, сложные многофункциональные декорации, живой звук, живая музыка. Уже к лету был готов сценарий, и в июле по эскизам Ирины Пашечко начали шить костюмы, кстати по её же наброскам Анатолий Баранник делал декорации, а вместе с тем и входил в роль Петра и Деда Мороза. Учитывая предложенный Ириной музыкальный материал, художественный руководитель ансамбля «Рапсодия» Елена Фирсова занялась подбором музыки для будущего мюзикла. Её нестандартное творческое решение использовать в качестве фоновой музыки современную классическую, но в исполнении народных инструментов (цимбал, баяна, контрабаса, скрипки и флейты) не просто заставило по-новому зазвучать известные произведения, но и позволило гармонично вписать их в народные мотивы колядных напевов.





А так как основной задачей Брестской областной филармонии является воспитание и развитие музыкальной культуры подрастающего поколения, то весь спектакль построен именно на песнях и танцах, есть вкрапления текста, но их старались сделать минимальными, для того, чтобы маленькие детки, которые ещё слабо владеют белорусским языком, могли понять всё происходящее на сцене.

Да-да. Несмотря на тенденцию современных родителей скорее приобщить ребёнка к англоязычной среде, этот спектакль на белорусском языке. И сделано это не просто так. По словам главного режиссёра Ирины Пашечко, эту сказку невозможно сделать на другом языке, и вообще тема коляд – народная, поэтому невозможно представить эту постановку на каком-то другом языке, именно на белорусском этот спектакль смотрится красочно и ярко.

К сожалению, даже при продаже билетов чувствовалось предвзятое отношение зрителей к родному языку, родители готовы скорее повести своего ребёнка на спектакль на английском языке, чем на белорусском, а ведь именно белорусский считается третьим языком в мире по мелодичности. Но те, кто пришёл на премьеру, нисколько не пожалели. Поверьте, спектакль не смотрится скучно или навязчиво, это очень весёлое, красочное и динамичное действие, в котором принимает участие весь зал, в котором вы услышите много знакомых с детства песен. Это интересно, легко, ярко, и дети внимательно наблюдали за всем происходящим на сцене.