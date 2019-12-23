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Малыш, выпавший c балкона 8 этажа, родился "в рубашке". Он идёт на поправку

24.12.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ЧП случилось 2 ноября в Микашевичах. Упавшего с высоты 5-летнего мальчика обнаружила соседка.

Малыш, выпавший c балкона 8 этажа, родился "в рубашке". Он идёт на поправку

Фото с места происшествия. Фото предоставлены Лунинецким райотделом Следственного комитета

Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии в одну из республиканских клиник.

Напомним, двое детей 5-ти и 3-х лет остались без присмотра. Отец был на работе. Мать отлучилась в магазин, включила детям мультфильм, дала телефон. Со слов матери, она отсутствовала дома около часа. Спустя какое-то время мультфильм закончился, телефон разрядился. 5-летний мальчик увидел на улице детей, захотел поиграть с ними. Он вышел на балкон. Там стоят стульчик, став на который, малыш вывалился с балкона. Как сказала мать, балконная дверь была заперта, но ребёнок умел открывать её.

Малыш, выпавший c балкона 8 этажа, родился "в рубашке". Он идёт на поправку

Малыш, выпавший c балкона 8 этажа, родился "в рубашке". Он идёт на поправку

Как сообщили Медиа-Полесью в Лунинецком райотделе Следственного комитета, ребёнок, после длительного лечения, пошёл на поправку. Он переведён из Минска в областную больницу, где находится вместе с мамой.

Напомним, в Лунинецком районе в июне 2019 года был ещё один случай падения ребёнка из окна втором этаже детсада в Язвинках. С ребёнком, к счастью, всё хорошо.

Начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич напоминает родителям, воспитывающим малолетних детей: позаботиться об установке запирающих устройств на окнах и балконных дверях следует вне зависимости от поры года, поскольку и зимой окна открываются на проветривание.

 
Теги: Минск
 
 
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  ЧП случилось 2 ноября в Микашевичах. Упавшего с высоты 5-летнего мальчика обнаружила соседка. Фото с места происшествия. Фото предоставлены Лунинецким...
 
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