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Малыш, выпавший c балкона 8 этажа, родился "в рубашке". Он идёт на поправку
24.12.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ЧП случилось 2 ноября в Микашевичах. Упавшего с высоты 5-летнего мальчика обнаружила соседка.
Фото с места происшествия. Фото предоставлены Лунинецким райотделом Следственного комитета
Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии в одну из республиканских клиник.
Как сообщили Медиа-Полесью в Лунинецком райотделе Следственного комитета, ребёнок, после длительного лечения, пошёл на поправку. Он переведён из Минска в областную больницу, где находится вместе с мамой.
Напомним, в Лунинецком районе в июне 2019 года был ещё один
Начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич напоминает родителям, воспитывающим малолетних детей: позаботиться об установке запирающих устройств на окнах и балконных дверях следует вне зависимости от поры года, поскольку и зимой окна открываются на проветривание.
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ЧП случилось 2 ноября в Микашевичах. Упавшего с высоты 5-летнего мальчика обнаружила соседка. Фото с места происшествия. Фото предоставлены Лунинецким...
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