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В Витебске на аукционе продали старое здание на Офицерской. Теперь там будут швейные цеха

24.12.2019 07:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Здания бывшей автоматической телефонной станции (АТС) на улице Офицерской в Витебске продали на аукционе за 850 тысяч рублей. Недвижимость приобрела частная швейная фабрика для расширения производства, сообщает «Витебскоблимущество».


Фото: fondgosim.vitebsk.by

АТС построили в 1965 году. В состав лота входят два здания общей площадью свыше 1,5 тысячи кв. м, объекты инженерной инфраструктуры.

Недвижимость впервые выставляли на аукцион.

С начала года «Витебскоблимущество» продал на аукционах объекты на сумму почти 3,9 млн рублей.

На конец декабря и начало января на торги выставлено более 70 неиспользуемых объектов. В том числе объявлены аукционы за базовую величину, которые остаются наиболее привлекательными для покупателей, отмечают в комитете «Витебскоблимущество».

 
Теги: Витебск
 
 
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АТС построили в 1965 году. В состав лота входят два здания общей площадью свыше 1,5 тысячи кв. м, объекты инженерной инфраструктуры.
 
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