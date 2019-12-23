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В Витебске на аукционе продали старое здание на Офицерской. Теперь там будут швейные цеха
Источник материала: Tut.by
Здания бывшей автоматической телефонной станции (АТС) на улице Офицерской в Витебске продали на аукционе за 850 тысяч рублей. Недвижимость приобрела частная швейная фабрика для расширения производства,
АТС построили в 1965 году. В состав лота входят два здания общей площадью свыше 1,5 тысячи кв. м, объекты инженерной инфраструктуры.
Недвижимость впервые выставляли на аукцион.
С начала года «Витебскоблимущество» продал на аукционах объекты на сумму почти 3,9 млн рублей.
На конец декабря и начало января на торги выставлено более 70 неиспользуемых объектов. В том числе объявлены аукционы за базовую величину, которые остаются наиболее привлекательными для покупателей, отмечают в комитете «Витебскоблимущество».
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АТС построили в 1965 году. В состав лота входят два здания общей площадью свыше 1,5 тысячи кв. м, объекты инженерной инфраструктуры.
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