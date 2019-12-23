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У брестского футбольного «Руха» новый тренер. Но главная интрига не разрешена
Источник материала: Tut.by
Интрига относительно рулевого в одном из двух брестских клубов «вышки» разрешилась. «Рух» пойдет в новый сезон с Александром Седневым,
Перед этим официально было объявлено и о расторжении контракта с Андреем Зыгмантовичем, который формально возглавлял «Рух» два года, но последнюю треть сезона в первой лиге пропустил, будучи «в отпуске». Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Прежний тренерский штаб в лице Андрея Челмодеева, Александра Демешко и Андрея Цевана также остается в команде и будет помогать главному тренеру.
Последним клубом Седнева был казахстанский «Актобе», который вылетел из элиты из-за денежных проблем.
Нпомним, в 2020 году, впервые в истории белорусского футбола, в элите чемпионата Беларуси
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«Рух» пойдет в новый сезон с Александром Седневым.
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