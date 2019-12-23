У брестского футбольного «Руха» новый тренер. Но главная интрига не разрешена

Источник материала: Tut.by

Интрига относительно рулевого в одном из двух брестских клубов «вышки» разрешилась. «Рух» пойдет в новый сезон с Александром Седневым, сообщает «Вечерний Брест». Контракт с ним подписан по схеме «1+2».



Александр Седнев. Фото: dneprmohylev.klubweb.cz

Перед этим официально было объявлено и о расторжении контракта с Андреем Зыгмантовичем, который формально возглавлял «Рух» два года, но последнюю треть сезона в первой лиге пропустил, будучи «в отпуске». Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Прежний тренерский штаб в лице Андрея Челмодеева, Александра Демешко и Андрея Цевана также остается в команде и будет помогать главному тренеру.

Последним клубом Седнева был казахстанский «Актобе», который вылетел из элиты из-за денежных проблем.

Нпомним, в 2020 году, впервые в истории белорусского футбола, в элите чемпионата Беларуси сыграют два клуба из Бреста — «Динамо Брест» и «Рух». Брестское «Динамо» в прошедшем сезоне впервые в истории стало чемпионом Беларуси, а «Рух» через стыковые матчи пробился в высшую лигу. Оба клуба принадлежать Александру Зайцеву, но, так как в лиге не может быть более одной команды того же собственника, уже появились слухи о том, что Зайцев продаст «Динамо» и сосредоточится на «Рухе».