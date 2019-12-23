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Авария на Якубовского – Фото
24.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вчера вечером на перекрестке улиц Якубовского и Ленина столкнулись два автомобиля. Фотографией с места происшествия поделился наш подписчик Дмитрий.
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Вчера вечером на перекрестке улиц Якубовского и Ленина столкнулись два автомобиля. Фотографией с места происшествия поделился наш подписчик Дмитрий.
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