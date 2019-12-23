Женский взгляд на Новый год: «Для меня сейчас лучшим праздником стало бы его отсутствие»

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Наш колумнист Елена Радион убеждена, что если относиться к предпраздничной подготовке со всей ответственностью, кое-чем придется пожертвовать. Знаете чем? Психическим здоровьем. Если вы тоже «еще не Новый год, я уже задолбалась» — этот текст для вас.

«В воздухе носился страшный дух праздника…» («ДМБ»)

Скоро Новый год. Люди живут в предвкушении безудержного веселья, хорошей выпивки, вкусной еды, фейерверков, танцев, шуток, поздравлений и подарков. Даже моя маленькая трехлетняя дочка поддалась всеобщей предпраздничной истерии. Ребенок, который еще толком не понимает, кто такой дед Мороз, и что именно должно произойти, начал потихоньку интересоваться: «Уже Новый год? Пора дарить подарки?». В маленьком детском мозгу плотно засела ассоциация о том, что грядет какой-то невероятно прекрасный день.





Однажды я ей отвечаю: «Нет, сегодня не Новый год». Дочка не унимается: «А когда будет Новый год?». Я говорю: «Вот купим и поставим дома елку, тогда будет Новый год», а дочка вдруг вспоминает: «Давай поставим запасную елку, которая стоит у нас в шкафу».

Я продолжаю выдумывать: «Елка — это еще не все. Нужно, чтобы выпал снег…». Тогда ребенок по утрам стал высматривать в окне снег, и разочарованно комментировать: «Снега нет, наверное, Новый год отменяется…». Однажды она увидела утром иней на траве перед домом и радостно закричала: «Ура! Новый год! Выпал снег!».

Я не выдержала и говорю: «Нет, не Новый год. На самом деле, мы просто ждем, когда наступит 31 декабря». Теперь дочка не задает вопросы, но я прямо чувствую, что не позволяет себе расслабиться и постоянно на чеку: ведь для нее загадочное 31 декабря может наступить в любой день.

Ожидание праздника для всех разное. Для детей, у которых нет понимания календарной последовательности, это волнительное предчувствие волшебной сказки, подростки и молодежь просто ждут выходных дней и каникул, чтобы можно было больше времени провести в компании друзей или в соцсетях, мужчины в большинстве известных мне случаев открыты для любого варианта развития событий.

Они могут напиться с друзьями в бане и улететь в неизвестном направлении, могут остаться дома и всю ночь напролет лепить с детьми снеговика (если есть снег), а могут уснуть за праздничным столом, не дождавшись полуночи, и получить от каждого из этих вариантов абсолютно одинаковую степень удовольствия.

Даже если мужчина останется один в квартире, без елочных украшений, без шампанского и без телевизора, без телефона и без компьютера, в грязной майке и с нечищеными зубами, то он совершенно не расстроится. Он или пойдет к соседям и найдет там пьяную компанию, еду и случайный секс, или ляжет спать, и будет с таким же успехом счастлив, потому что хорошо выспался.

Короче говоря, я уже давно поняла, что движущей силой истеричного духа идеального праздника являются, в основном, женщины. Во-первых, потому что только у женщин есть какое-то необъяснимое стремление к абсурдному перфекционизму. Когда доктор Ватсон спросил у Шерлока Холмса, почему тот не хочет иметь дело с женщинами, Холмс ответил: «Помните, Ватсон, я заподозрил одну женщину в страшном коварстве за излишнее волнение, а потом оказалось, что у нее был просто не припудрен нос!».

Представьте себе женщину, которая ровно в двенадцать часов в новогоднюю ночь поднимает бокал шампанского, рядом с ней безумно влюбленный в нее мужчина, они сидят в шикарном ресторане, где им подают вареных омаров, на женщине новое платье, и она прекрасно выглядит. Но если эта женщина не успела побрить ноги, я готова поспорить, что эти волосатые ноги испортят ей всю новогоднюю ночь.

Во-вторых, только женщины могут так искренне верить в новогоднюю сказку. Конечно, даже самые скептически настроенные люди, в принципе, склонны к тому, чтобы верить в чудо хотя бы раз в год. Мы выпиваем шампанское, потом смотрим на праздничный фейерверк и говорим себе: «В следующем году уж точно все будет хорошо!». Но только у женщин получается так фанатично следовать ритуалам новогодней веры с преданностью истинно религиозного человека.





Проблема в том, что новогодняя «религия» обрастает все бОльшим количеством различных ритуальных действий и объектов в связи с тем, что наш постсоветский атеистический Новый год постепенно обогатился западными рождественскими традициями. К нам хлынул поток западных товаров с изображениями Санты Клауса и Гринча, фигурок оленей Санты, красных носков, которые нужно вешать над камином. Нет ничего плохого в том, чтобы следовать ритуальным условностям. Плохо, когда эти ритуальные условности воспринимаются не как средство создания праздничного настроения, а как обязательное условие.

В общем, для перфекционистских и легковерных по натуре женщин ожидание праздника может превратиться в череду настоящих испытаний, когда вместо радости и веселья в жизнь приходит напряжение и стресс.

Испытание № 1. Хороший Санта задолбался

Шерлок Холмс был настоящий джентльмен, поэтому честно послал женщин куда подальше. Но девиз эпохи потребления — зачем отказываться от того, что можно использовать? Женщина стремится к совершенству, а совершенству нет предела.

Женские заморочки оказались как нельзя кстати, когда потребовалось повысить предпраздничные продажи. Достаточно было только показать женщине в кино и рекламе, как должно выглядеть рождественское и новогоднее чудо. Ей показали, как может выглядеть нарядная дизайнерская елка с игрушками в одном стиле, как красив может быть украшенный и сверкающий разноцветными фонариками дом, как красиво смотрится на столе запеченная целиком индейка, как замечательно выглядят упакованные в специальную разноцветную бумагу подарки, как умилительно выглядят дети в одинаковых свитерах с изображениями оленей…









Женщина решила, что это прекрасно, и добровольно вызвалась на роль бесплатного новогоднего аниматора. А дальше сработала старинная русская пословица — кто везет, на том и возят. Теперь на женщину сваливается значительная часть обязанностей по приготовлению праздничных разносолов и угощений, украшению дома, организации детских утренников и прочих новогодних мероприятий, покупке и упаковке подарков всем коллегам, друзьям, знакомым, детям, мужу, родителям мужа, своим родителям, братьям, сестрам, племянникам, воспитателям, учителям, классному руководителю… Никого не забыла?

А потом, после всего этого нужно еще привести себя в порядок и выглядеть так, как будто ты до этого неделю отдыхала на курорте в Бадене, восстанавливая красоту с помощью терапевтических и термальных процедур.

Мужчина же чаще всего воспринимается как бесплатное приложение ко всей этой феерии, занимая почетное место в зрительном зале. В лучшем случае он помогает и поддерживает любую инициативу, в худшем — ворчит, жалуясь на лишнюю трату денег, суету и бесполезную возню, а чаще всего — просто остается в стороне, выполняя роль энтузиаста-дегустатора куриных котлет.

Вся эта предпраздничная суета строится на одной большой логической ошибке: в погоне за волшебством момента мы забываем, что в реальной жизни все-таки не существует Санты (Деда Мороза), то есть некоего сказочного персонажа, который с помощью магической силы создает тот идеальный праздник, о котором мы знаем из сказок. И когда один человек (пусть даже очень сильный и умелый) пытается заменить Санту, его оленей и всех эльфов вместе взятых, сказочный праздник может получиться только ценой психического здоровья этого безумного человека.

Если бы Санте пришлось самому в одиночку без волшебства и помощи своих верных эльфов «умудохаться» на кухне и «отдраить» квартиру, побегать по распродажам в поисках подарков и постоять в предпраздничных очередях, нарядить всех своих детей в костюмы «снежинок» и «лисят», отсидеть на всех детских утренниках и представлениях, и все это без отрыва от «производства», то даже хороший Санта задолбался бы.

Так что я часто сталкиваюсь с тем, что женщины в возрасте 40+ довольно сдержанно относятся к новогоднему празднику, потому что он у них ассоциируется с непомерными расходами, суетой и эмоциональным напряжением. Как сказала моя подруга: «Для меня сейчас лучшим праздником стало бы его отсутствие».

Испытание № 2. Один дома — воин

В нашей традиции основная нагрузка выпадает все-таки на Новый год, а не на Рождество, поэтому у нас именно новогодняя ночь (а не сочельник) считается главным семейным праздником, символом победы над ущербным эгоистичным одиночеством.

Слабым звеном в этой картине часто становится мужчина, который не всегда испытывает соответствующий энтузиазм и постоянно забывает о данных ему поручениях или норовит улизнуть то на зимнюю рыбалку, то с друзьями в бар. Страсти накаляются, поэтому очень часто предпраздничные дни — это время эскалации супружеских конфликтов и агрессивного выяснения отношений. Наружу вываливается все грязное семейное белье, накопившееся за год, и тщательно перемывается. Вместо того, чтобы стать ближе, люди начинают отдаляться, и каждый мечтает украдкой о том, чтобы проснуться утром в пустой квартире, как герой Маколея Калкина в фильме «Один дома».





Действительно, в голливудских рождественских комедиях («Один дома», «Подарок на Рождество» с Арнольдом Шварценеггером, «Санта Клаус» с Тимом Алленом) четко прослеживается намек на мужскую неприспособленность к семейным праздникам.

Главный герой ссорится со своими близкими, потом сталкивается с испытаниями, в одиночку противостоит грабителям, переживает волнительные приключения… В общем, нравственно перерождается и осознает, что близкие люди все-таки имеют для него значение. Happy end.

Наверное, рождественская философия таких сюжетов, сформулированная еще во время Чарльза Диккенса, призвана напоминать мужчинам, которые имеют склонность игнорировать ритуалы, что семья важнее всего. Но вся проблема в том, что эти фильмы нравятся нам не только потому что мы ценим семью, а еще и потому что нам интересно смотреть на тех, кто решился провести праздничные дни именно так, как им хочется.





Получается парадокс: в фильмах, которые по сути должны культивировать идею о семейном духе праздника, веселее всего проводят время те, кто плевать на эти семейные праздники хотел.

Я согласна, что Новый год — это, в первую очередь, возможность для семьи провести время вместе и получить удовольствие от мелких семейных радостей (совместного украшения елки и прочих важных дел). Но я категорически против того, чтобы начинать священную войну за идеальную семью за месяц до праздника. Такие войны обычно ничем хорошим не заканчиваются: женщины выматываются, мужчины прячутся по импровизированным окопам, а новогоднее перемирие всегда происходит по принципу «ложки нашлись, а осадок остался…»

Поэтому если мужчина не видит смысла в том, чтобы сходить на детский утренник с ребенком, и забыл купить новые электрогирлянды, хотя вы ему три раза напоминали, то я не вижу смысла махать шашкой. Во-первых, потому что нельзя бороться за праздничное настроение методами, которые призваны настроение портить. Во-вторых, семейное единство — это такая вещь, которая либо есть, либо его нет. И если его нет, тогда ни Санта Клаус, ни Дед Мороз, ни новая электрогирлянда вам не помогут.

Атмосфера взаимного уважения и понимания в семье создается медленно и постепенно годами, ее нельзя требовать и выжимать из другого человека силой перед праздником. Тут, как говорится, я бы посоветовала просто расслабиться и закурить.

Испытание № 3. На последнем дыхании…

Женское стремление к идеалу присутствует во всем, даже в нашей ответственности за то, чтобы нам было непременно весело. Веселиться надо любой ценой, из последних сил, на последнем дыхании.





А то, что это дыхание последнее, не остается никаких сомнений. Иногда после предновогодней гонки единственное, чего хочется искренне и всей душой, — это спать. Но спать нельзя! А как же новогодняя программа? Как же гости, которые должны прийти? Как же друзья и родственники, которые тебя где-то ждут? А главное, за все уже заплачено, стол накрыт, подарки подготовлены, новый наряд куплен, и если я сейчас на все положу с большим прибором и завалюсь в пижаме смотреть новый сериал в интернете, никто не поймет. Что подумают люди? Если я наплюю на Новый год и на гостей, свернусь калачиком на диване и отосплюсь, не взирая на взрывы петард, тогда выходит, что столько денег потрачено впустую. Нет, на это я пойти не могу. Это просто безответственно!

Поэтому веселье у нас получается продуманное и такое же истеричное, как и его ожидание. Мы веселимся с надрывом, из чувства долга, окончательно изматывая себя. Эмоциональная работа по ответственному ликованию в праздник окончательно добивает женский организм, и в новый год мы вступаем изнуренные, уставшие и, случается так, что совсем без денег. И хорошо еще, если где-то на кухне женщину не ждет в качестве вишенки на торте огромная гора грязной посуды.

Потом можно спросить себя: почему все получилось не так здорово и интересно, как задумывалось? Откуда эта апатия и депрессия, ведь было столько вложено труда, чтобы получился идеальный праздник? Может быть, потому что мы слишком часто исходили из того, что Новый год не придет, если у нас не будут куплены уникальные подарки, не будет стильной елки в углу и французского шампанского на столе. Но не напоминает ли это вам рассуждения моей дочки, которая считает, что Новый год отменят, если не выпадет снег?

В детективном романе «Смерть под парусом» Чарльза Перси Сноу есть такой эпизод, когда один из героев, мистер Финбоу, рассказывает историю с так называемой ложной предпосылкой. Финбоу говорит: «Сержанты часто задают молодым солдатам вопрос, заметив, что у них неначищенные пуговицы: «Что будет, если каждый солдат в британской армии выйдет на парад с такими же неначищенными пуговицами, как у тебя?"/ На этот вопрос существует единственный ответ: «В британской армии будет много неначищенных пуговиц».

В преддверии праздников мне хотелось бы напомнить женщинам, что они не Сантаклаусы, и пусть даже вся британская армия окажется с неначищенными пуговицами, на исход военных действий британской армии это никак не повлияет, а Новый год все равно наступит. Мужчинам хочу напомнить, что если они пришли домой, а там в холодильнике стоит ведро салата «оливье», а под елкой лежат аккуратно упакованные подарки, то это не Дед Мороз подсуетился, это один близкий человек потратил время, и не ждет ничего взамен, кроме поддержки и доброго слова, которое, как известно, и кошке приятно.

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