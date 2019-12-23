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ГАИ ищет свидетелей ДТП на Матросова

24.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

29 ноября около 07.25 в районе дома № 47 по улице Матросова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Опель Астра». Машина белого цвета двигалась в сторону улицы Фрунзе и пешехода, который следовал в попутном направлении.

 

ГАИ ищет свидетелей ДТП на Матросова
28-летний местный житель, управляя автомобилем «Опель Астра»,  наехал на 79-летнюю женщину.

 

ОГАИ Горецкого РОВД просит очевидцев этого происшествия позвонить по телефонам 5-07-70 или 102.

Анонимность гарантируется.


 
 
Ссылка на источник 49
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  29 ноября около 07.25 в районе дома № 47 по улице Матросова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Опель Астра». Машина белого цвета...
 
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