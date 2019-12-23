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ГАИ ищет свидетелей ДТП на Матросова
24.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
29 ноября около 07.25 в районе дома № 47 по улице Матросова
ОГАИ Горецкого РОВД просит очевидцев этого происшествия позвонить по телефонам 5-07-70 или 102.
Анонимность гарантируется.
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29 ноября около 07.25 в районе дома № 47 по улице Матросова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Опель Астра». Машина белого цвета...
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