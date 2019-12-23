ГАИ ищет свидетелей ДТП на Матросова

Источник материала: Горецкий вестник

29 ноября около 07.25 в районе дома № 47 по улице Матросова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Опель Астра». Машина белого цвета двигалась в сторону улицы Фрунзе и пешехода, который следовал в попутном направлении.







ОГАИ Горецкого РОВД просит очевидцев этого происшествия позвонить по телефонам 5-07-70 или 102.

Анонимность гарантируется.