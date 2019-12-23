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«Половина уходит на продукты». Как белорусские семьи планируют свой бюджет

24.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как правильно вести семейный бюджет? Кто из супругов должен отвечать за расходы? Универсальных ответов на эти вопросы не существует. Вместе с платежной экосистемой «Оплати» от Белинвестбанка, которая позволяет переводить деньги без комиссии и упрощает планирование семейного бюджета, мы узнали у четырех пар, как они распоряжаются финансами.

«Не считаю нужным контролировать, как жена тратит деньги»

Алеся и Дмитрий в браке девять лет. Зарплата мужа идет на нужды семьи, зарплата жены — на ее личные покупки.

У Алеси и Дмитрия есть трехлетний сын. Муж работает сервисным инженером, и получает в три раза больше жены. Алеся — учитель-дефектолог, и заработанные деньги остаются ей «на булавки».


— У нас вообще не было совещаний на тему бюджета, все как-то само собой сложилось, — признается Алеся.

— Просто я всегда оплачивал счета, координировал, куда что пойдет. И продолжил это делать после свадьбы, — дополняет Дима.

Каждый месяц мужчина снимает с карточки свою зарплату и кладет ее в общедоступное место. Когда Алесе нужны деньги на семейные траты, она просто берет столько, сколько считает нужным, не отчитываясь перед супругом. Исключение составляют лишь крупные покупки: их пара заранее обсуждает.

— Я знаю, что жена лишнего не возьмет, — уверяет Дима. — А если и возьмет, то по делу, а не на какие-то безделушки. Поэтому не считаю нужным контролировать, как именно она тратит общие деньги.


Сейчас на совместный быт у супругов уходит примерно 80% зарплаты мужа. Это расходы на ребенка, продукты, оплата коммунальных услуг и обслуживание авто.

— А куда уходит еще 20%, я не в курсе, — улыбается жена.

— Обычно на гаджеты, — поясняет парень. — На самом деле, помимо основной работы у меня есть подработка в той же сфере. Все, что я зарабатываю там, уходит на мои личные нужды. Например, недавно купил себе новые наушники.

Алеся свою зарплату тратит так, как считает нужным — например, покупает новые наряды. Причем не только себе, но и мужу.

— Он не любит покупать одежду, поэтому я делаю это сама, — делится она. — Еще могу угостить его: сводить за свой счет в кафе или ресторан, если в общей копилке денег на такие излишества уже нет.


Если же деньги у девушки заканчиваются, она идет к супругу «с протянутой рукой».

— Прошу пожертвовать любимой жене на платье, — смеется Алеся. — Обычно он не отказывает.

Несмотря на то, что у героини есть доступ к зарплате мужа, она не знает, сколько именно он зарабатывает.

— Мы не сильно интересуемся деньгами друг друга, но нас это не напрягает, — отмечает наша собеседница. — Хотя некоторые люди удивляются тому, что Дима не приносит мне всю зарплату до копейки.

Откладывать что-то про запас у пары не получается: по словам самого Димы, у него нет финансовой дисциплины.

— Постоянно случаются какие-то форс-мажоры, — честно признается парень. — То машина сломается, то лечение понадобится. Вроде и отложил что-то, но все в итоге уходит. Надеюсь, в будущем буду откладывать хотя бы треть своего дохода.

«Когда есть личные деньги, не приходится выпрашивать их у мужа»

Юлия и Дмитрий в браке три года. У них есть и общая копилка, и деньги на личные расходы.

Юлия и Дмитрий вместе уже больше пяти лет. Поначалу бюджет у пары был полностью раздельный. Когда молодые люди съехались, поняли, что в финансовой сфере пора что-то менять.


— Мы пришли к выводу, что на общие траты должны быть общие деньги, — делится Юля. — Несколько месяцев с помощью различных приложений высчитывали, сколько тратим на еду, одежду, хозяйственные нужды. Когда появилась более или менее точная сумма, разделили ее пополам, чтобы каждый вносил равную лепту.

Муж Юли работает саунд-продюсером. Сама девушка трудится в сфере маркетинга. Зарабатывают супруги примерно одинаково, поэтому вкладываться в общую копилку поровну им не обидно.

— Но даже если бы зарплата у Димы была ощутимо выше моей, я бы не переживала, — замечает наша собеседница. — Это же отличная мотивация: раз у него получается заработать, значит, и я смогу!

Вместе с Юлей и Димой живет пятилетний пес Уксус. Его забрали из пункта временного содержания на Гурского. Все траты на собаку — регулярную стрижку, корм, игрушки, ежегодные прививки и осмотры у ветеринара — пара также включила в общий счет.


В целом на семейные нужды каждый из супругов отдает примерно 40% от своего дохода. Еще 60% остаются на личных счетах: эти деньги ребята откладывают на крупные покупки (например, путешествия и недвижимость) и небольшую часть тратят каждый по своему усмотрению. Общих накоплений на случай дорогих приобретений у Юли и Димы нет: когда возникает необходимость, они просто сбрасываются поровну из личных сбережений.

— Для меня очень важно быть независимой, не жить за чужой счет, — поясняет свою позицию Юля. — Когда есть личные деньги, не приходится выпрашивать их у мужа. И в таком формате финансы не становятся предметом споров: мы просто распоряжаемся личными деньгами так, как считаем нужным. Например, если мужу необходима дорогостоящая звукоаппаратура, он идет и покупает ее за свой счет. А если что-то нужно лично мне, я покупаю это за свои деньги.

Что делать, если личные средства вдруг закончились? По словам Юли, такого в их семье не бывает: пара привыкла расходовать заработанное разумно.

— Если подобная ситуация все же возникнет, я готова поделиться своими деньгами — не в долг, а безвозмездно, — признается собеседница. — Но я знаю, что мой муж приложит все усилия, чтобы выйти из положения и заработать еще: ему совесть не позволит забрать мои накопления. Думаю, супруг также при необходимости поделился бы со мной своими сбережениями.


С помощью бесплатного сервиса «Оплати» можно без комиссии переводить деньги другим пользователям, оплачивать услуги, пользоваться дисконтными программами, рассчитываться за покупки по QR-коду в точках продаж, подключенных к системе, а также общаться, как в обычном мессенджере.

По словам Юли, споров по поводу целесообразности тех или иных общих покупок в их семье обычно не возникает. А даже если бы и возникли, всегда можно найти выход.

— Например, если я считаю, что нам нужна стиральная машина, муж учтет мое мнение, ведь стираю я чаще, чем он, — делится девушка. — А если вдруг не учтет и будет категорически против, не проблема: куплю ее сама, за свои деньги, если мне действительно нужно.

«Я полностью освободила мужа от оплаты всех счетов»

Кристина и Александр в браке четыре с половиной года. У пары общий бюджет, домашней бухгалтерией управляет жена.

Супруги познакомились в интернете. Тогда Александр жил в Эстонии, поэтому у них долго не получалось встретиться.

— Потом будущий муж приехал в Минск, мы погуляли недельку и поняли: надо съезжаться. Я почувствовала, что это мой человек, — вспоминает Кристина. — Когда Саша переехал в мою съемную квартиру, решили, что за деньгами следить буду я.


Супруги с детьми Артемом и Тимофеем. Фото из личного архива героини

Сейчас героиня трудится специалистом по работе с клиентами, Александр — слесарем в частной организации. По образованию Кристина бухгалтер, поэтому вести учет доходов и расходов ей нравится.

— Саша легко доверил мне финансовые вопросы. Это не говорит о том, кто главный в семье. Речь идет о комфорте: кому-то нравится пылесосить, а кому-то — контролировать бюджет. Например, я полностью освободила мужа от обязанности платить по счетам. Его дело — зарабатывать, — объясняет героиня.

Раньше супруги просто тратили деньги сообща. Откладывали только то, что оставалось в конце месяца. Но сейчас у пары появилась большая цель, поэтому система контроля финансов стала серьезнее.

— Через пять лет мы хотим купить квартиру. Сейчас откладываем 30% от совместного дохода ежемесячно. Все поступления и расходы я контролирую в приложении «Оплати». Для накоплений на жилье мы завели там отдельный кошелек и дали ему мотивирующее название — «Новоселье 2025», — рассказывает Кристина.


Фото из личного архива героини ​

Деньги на повседневные расходы хранятся на электронных кошельках супругов.

— После оплаты ежемесячных счетов и отчисления на квартиру примерно 40% остается на одежду, развлечения, нужды детей и другие траты. У нас с мужем карточки разных банков, но и у меня, и у него есть дубликаты. Если у кого-то заканчиваются средства, то он без проблем может воспользоваться деньгами другого, — делится героиня. — Конечно, большие покупки мы согласовываем. В конце месяца я подбиваю расходы и смотрю, на что были потрачены деньги. Например, планировали сходить в магазин на 30 рублей, но накупили вкусняшек — вышло 70. Значит, в следующем месяце нужно сэкономить 40 рублей. Все-таки у нас крутая цель, поэтому теперь сто раз подумаем, прежде чем потратить деньги впустую.

«Прежде чем что-то купить, нужно пройти весь магазин»

Ольга и Сергей в браке три года. Все деньги складывают в общую копилку. При покупках супруги сравнивают цены в разных магазинах и отслеживают скидки.

Сергей занят в пищевой промышленности, у Ольги свое дело. Оба любят сниматься в кино и рекламе. На съемках пара и познакомилась.

— Мы пересеклись как-то в массовке, а через несколько лет вновь столкнулись на съемках телепроекта, — рассказывает Сергей. — Я решил, что это судьба.


Первое время супруги жили каждый за свой счет. Однако после свадьбы решили совместить бюджеты.

— Доход у нас примерно одинаковый, так что снимаем всё с личных карт и кладем в одно место. Из этих денег примерно половина уходит на продукты, еще 35% — на бытовые нужды и ребенка. Остальное может остаться в резерве.

Личных денег у супругов нет. Поэтому, если одному из них хочется купить что-то для себя, он берет нужную сумму из общей копилки. И предупреждает об этом партнера — для того, чтобы деньги не закончились в самый неподходящий момент.

— Однажды, в самом начале отношений, нам пришлось занимать у знакомых до зарплаты, — делится опытом Сергей. — Теперь всегда оставляем хоть какой-то запас.

Когда дело доходит до крупных трат, Сергей и Ольга устраивают семейный совет. Как правило, жена прислуживается к мужу.


— Мы вместе ходим по магазинам, выбираем, — рассказывает Сергей. — Но редко приобретаем нужный товар сразу. Например, если хотим купить телевизор, то сначала накапливаем нужную сумму, а потом ждем больших скидок или ищем, где он продается дешевле.

Об экономии Сергей помнит и тогда, когда речь идет о ежедневных расходах. По его словам, такой подход помогает сберечь довольно крупную сумму.

— Я как-то подсчитал, что если разумно ходить по магазинам, выискивать акции и скидки, вести здоровый образ жизни без алкоголя и сигарет, за год можно сэкономить порядка 500 долларов, — отмечает он. — А это уже путевка в белорусский санаторий, отдых за границей или хотя бы покупка подарков близким. Поэтому и сам так делаю, и научил жену: прежде, чем что-то купить, нужно пройти сначала весь магазин, а то и несколько. И покупать только там, где дешевле, не влезая в кредиты.

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Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Мы пообщались с тремя белорусскими семьями, которые по-разному ведут свой бюджет. Обсудили экономию, накопления и крупные покупки. *Партнерский материал
 
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