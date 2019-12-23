СМИ: Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии

Театральный режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщают Пятый канал и Baza.

По информации Telegram-канала, 86-летняя Волчек вечером 23 декабря была доставлена в больницу сотрудниками скорой помощи. Как уточняется, у худрука «Современника» возникли проблемы с сердцем. Она размещена в реанимации.

По данным Пятого канала, Волчек находится в коме.



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Ранее сообщалось, что летом Галина Волчек проходила плановое обследование в кардиологическом отделении института хирургии им. Вишневского.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. Является народной артисткой СССР. С 1972 года занимает должность художественного руководителя театра «Современник».