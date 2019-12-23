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МАЗ победил "Богдан" в тендере на поставку 10 больших автобусов Ивано-Франковску

24.12.2019 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ООО "МАЗтранссервис", официальный дилер Минского автомобильного завода (МАЗ, Беларусь), признан победителем тендера на поставку КП "Электроавтотранс" (Ивано-Франковск) 10 ед. низкопольных автобусов, предложив их за 47 млн грн при ожидаемой сумме закупки 50 млн грн.

Согласно информации на портале ProZorro, в состоявшемся в понедельник аукционе вторым участником был автобусный завод автокомпании "Богдан Моторс" (Луцк), окончательное ценовое предложение которого составило 48,5 млн грн (первоначально дилер МАЗ предлагал автобусы за 49,4 млн грн, "Богдан " - за 49,5 млн грн).

По условиям тендера, полностью низкопольные автобусы длиной 12 м с двигателем экостандарта не ниже Евро-5, выпущенные не ранее 2019 года, должны быть поставлены заказчику до 31 января 2020 года, предусмотрена 100%-я оплата в течение 90 календарных дней после поставки последнего автобуса.

Автобусы рассчитаны на 100 пассажиров, в том числе 30 - сидячих.

Как сообщалось, в конце прошлого года "Богдан Моторс" победил "МАЗтранссервис" в тендере на поставку 24 ед. больших автобусов Ивано-Франковску. Городу также в текущем году поставлялись троллейбусы производства белорусского "Белкоммунмаша" в рамках выигранного тендера на поставку 29 машин за средства кредита ЕБРР и грантовой европейской помощи.

Ранее в корпорации "Богдан" отмечали, что в условиях отсутствия господдержки украинских производителей белорусские компании часто становятся победителями тендеров в Украине - они имеют ощутимую поддержку от своих властей и пользуются всевозможными льготами при растамаживании техники в Украине, поэтому их цены становятся демпинговым по сравнению с украинскими автопроизводителями.
 
 
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ООО "МАЗтранссервис", официальный дилер Минского автомобильного завода (МАЗ, Беларусь), признан победителем тендера на поставку КП "Электроавтотранс"...
 
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